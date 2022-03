La onubense Marta Vázquez consigue llegar en bici a Estambul tras 8 meses

Ocho meses exactos ha tardado la onubense Marta Vázquez en llegar de Huelva a Estambul en su bicicleta. Salió el 17 de julio del 2022 y hoy, hace tan solo unas horas, lograba cumplir el que ha sido su mayor reto.

Cada día, desde el pasado verano, ha pedaleado una media de 50 Km por un fin solidario. Se trata de la iniciativa a Estambul, ¡Por Piñones!, con la que la onubense recauda fondos para poder replantar parte de la zona afectada por el incendio de Almonaster del verano pasado, “porqué al ver en la tele las llamas arrasando y luego al comprobar cómo había quedado todo de destrozado después del fuego se me encendió la bombilla y decidí que tenía que poner mi granito de arena y colaborar para recuperar la zona medioamentalmente, vi que era el momento de poner en marcha la aventura que llevaba tanto tiempo rondando en mi cabeza”, cuenta.

En cuanto decidió dar el paso, Marta se puso en contacto con varias asociaciones locales que trabajan en la zona como la Asociación de Vecinos de Cueva de la Mora, Aldeas Unidas, Federación de la Sierra de Huelva de Ecologistas en Acción, Con los pies en la tierra o la Plataforma Vecinal de la Zarza, “ellos conocen perfectamente la realidad en la que vamos a trabajar y son los que van a desarrollar el trabajo de reforestaración propiamente dicho”.

La idea es volver a dotar de vegetación 500 hectáreas de los alrededores de Cueva de la Mora, la aldea de Almonaster en la se originó el incendio que durante 10 días en agosto del 2020 quemó más de 12.000 hectáreas de la sierra onubense.

El método para colaborar con la causa es muy sencillo. Han sido 8.000 kilómetros financiables a euro por kilómetro. Aunque no se ha llegado a recaudar la cantidad total esperada, Marta asegura que todavía estamos a tiempo. La onubense se quedará una temporada más en Estambul y dejará abierta la cuenta de crowdfundig, para que los interesados puedan realizar los donativos a través de la plataforma de www.gofundme.com, o bien mediante la página web porpinones.com, donde se puede encontrar toda la información del proyecto. De todo lo recaudado, continúa la onubense, “el 75% se va a destinar a los trabajos de repoblación y el 25% restante será para sufragar los gastos de la logística del viaje”.

El reto de Marta era llegar a Estambul de manera simbólica: "Estambul es el límite de Europa. Quería que mi hazaña culminara aquí porque significa atravesar Europa entera".

Hablando cinco idiomas: inglés, italiano, francés, alemán y español, la onubense (Periodista y traductora de profesión) ha conocido a gente de lo más variopinta y ha vivido situaciones y experiencias que nunca olvidará.

"Lo más especial ha sido el contacto con la gente. He hecho amigos para toda la vida. Tengo en la agenda el mismo número de contactos antes del viaje que después. La respuesta de la gente, tanto en España, como en los lugares que he ido visitando, ha sido espectacular. Y este viaje me ha permitido disfrutar de experiencias de todo tipo. He estado alojándome en Cataluña en un palacio del S. XVII y al día siguiente en casa de unos inmigrantes. En Croacia conocí a una señora que había sido jugadora de baloncesto profesional en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles o, en Croacia, a uno de los fundadores de Los Verdes. Ha sido muy enriquecedor".Para Marta el balance de estos 8 meses ha sido más que positivo. "No he tenido ningún problema grave, a excepción de una leve lesión de rodilla, 2 pinchazos (en 8.000 km), cambios en la cubierta de la bici, pastillas de freno...cosas muy normales. Pero no podía llegar a imaginar que fuera a salir todo tan perfecto", cuenta con una sonrisa de oreja a oreja.

Aunque llevaba una tienda de campaña consigo, asegura que la humanidad de la gente con la que se ha topado ha hecho que, en la mayoría de los casos, no le hiciera falta: "De una manera u otra he ido conociendo a gente por el camino que se ofrecía a alojarme y como la iniciativa llamaba tanto la atención, la gente con la que me quedaba se ofrecía a buscarme alojamiento en el siguiente destino. Me recorrí Italia y Grecia sin sacar la tienda de campaña. Ha sido algo único. En realidad, existe la gente buena. Tenemos que ser más confiados".

Marta, que ha salido en medios de comunicación de toda Europa, como en Grecia o Italia, ha ido dejando el sello de Huelva y Almonaster por todos los rincones. "Quería poner a Huelva en el mapa y, por ende, a la Sierra y nuestros bosques. Por ello, siempre he contado de dónde venía y cuál era el motivo de estar aquí. Huelva ha resonado más que nunca por medio mundo".

Poner en marcha un vivero forestal

Además de las tareas de reforestación, el proyecto es todavía más ambicioso ya que pretende llegar a tener fondos para poner en marcha un vivero forestal, “que es lo que va a asegurar que pueda haber repoblaciones en el futuro”, comenta.

Estará ubicado en Cueva de la Mora, será gestionado por las ONGs mediambientales que trabajan en la zona y tendrá una producción de unos 5.000 plantones de especies autóctonas, “las mismas que se van a utilizar para la reforestación: alcornoques, encinas, piruetanos, mirtos, etc., con el objetivo de que en un futuro no haya que depender de agentes externos para repoblar”.

Para poder convertir esta gran iniciativa en realidad Marta ha superado una ruta de ocho meses de duración en la que ha atravesado nueve países: toda la costa mediterránea de España, la Costa Azul francesa, los Alpes italianos, Eslovenia, Croacia, Montenegro, Albania, Grecia y, finalmente, Turquía.

A parte de la iniciativa mediambiental, con este viaje Marta también quiere reivindicar que las mujeres pueden perfectamente disfrutar de estas aventuras en solitario sin ningún riesgo, “o por lo menos sin más riesgo que el que puedes tener paseando por tu ciudad”. “Últimamente suelo viajar sola y nunca he tenido ningún problema, al revés, quizás por el hecho de ser mujer me he encontrado con más protección y cuidado por parte de los oriundos. El 99% de la gente es buena persona y siempre siempre me he encontrado con gente que me ha tendido la mano”.