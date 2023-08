Un recorrido por los mejores balcones de Fuenteheridos, el pueblo del agua

El primer Concurso de embellecimiento de ventanas y balcones de Fuenteheridos está a punto de nombrar a sus ganadores. La votación de las mejores ventanas y balcones del municipio finaliza mañana domingo 27 de agosto, ¿te apetecería participar y contribuir a hacer los pueblos de la sierra aún más bellos?

La idea surge de un grupo de vecinos de la localidad con el objetivo de contribuir a la mejora de la estética del municipio a través de la implicación ciudadana. Esta iniciativa sirve, a su vez, como herramienta de promoción turística y para implicar a los residentes animándolos a convertir sus fachadas en carne de cañón para los cientos de fotógrafos y visitantes que recorren la Sierra de Huelva en busca de su esencia.

Un paseo urbano por el municipio es más que agradable, es el descanso y la desconexión necesaria que todos necesitamos. Fuenteheridos es un pueblo integrado en la naturaleza. Casitas blancas encaladas sobresalen entre el frondoso verdor de la Sierra (véase la imagen).

Geranios, petunias y siemprevivas conforman los conjuntos ornamentales más bellos de las calles del pueblecito del agua de Huelva. Pero esta tradición no es nueva, son muchos los vecinos y vecinas que mantienen sus fachadas decoradas con plantas durante todo el año, es el paisaje típico del pueblo desde hace años y una perfecta forma de incentivar a los vecinos para que sigan manteniendo el pueblo como un enorme jardín.

Los premios son muy llamativos. El vecino que obtenga el primer puesto se llevará 300 euros, 200 euros para el segundo y 100 euros para el tercero. Pero eso no es todo, también habrá una mención especial al balcón más bonito del pueblo. ¿Te apetece participar y contribuir con tu voto a hacer los pueblos de la sierra más bellos aún? Es muy fácil, solo tienes que acceder a su página de Facebook desde aquí, y dejar un Me gusta para dar 1 punto al balcón que más te guste; un Me encanta, que le dará 2 puntos; o un comentario y una foto in situ, que le otorgará 3 puntos al propietario de la vivienda.

Tal es el éxito de la primera edición que ya acumulan más de 30.000 interacciones en la Página de Facebook.

Fuenteheridos, el manantial de la Sierra de Huelva

Pero Fuenteheridos no es solo naturaleza y paisajes rurales, también atesora un rico patrimonio histórico y arquitectónico, que no se concentra en grandes monumentos sino que se desparrama por cada plaza, calle y rincón de su bien conservado casco urbano. ¡Descubrirlo en un paseo sin rumbo fijo es emocionante!

El verdor continuo de encinas, alcornoques y pinos se combina con el abanico de tonos amarillos, ocres y rojizos del castañar -el más extenso de Andalucía- y los acogedores bosques ribereños de alisos, chopos, fresnos y otras especies vegetales.

Aquí el agua es la reina y origen de todo. Un abundantísimo manantial natural permanente -que brota en la Fuente de los Doce Caños- es la razón del nacimiento de Fuenteheridos como población, y el origen de su propio nombre. Fonte de los Feridos (fuente de los turnos de riego) debió llamarse, evolucionando con el tiempo al actual Fuenteheridossierr, equívoco nombre que ha hecho surgir leyendas (escúchenlas, pero no las crean) sobre supuestos heridos… fuera en guerras o "en su amor propio".