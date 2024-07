El mejor hotel "todo incluido" del mundo está en Huelva, y es más barato que la media

Muchos de los hoteles de Huelva destacan por la calidad de sus instalaciones y servicios que, año tras año, atrae cada vez más tanto al turismo nacional, como al internacional. Y muchos, consiguen prestigiosos premios a nivel internacional, como este de la costa ayamontina.

La oferta paisajística, natural, gastronómica, cultural y de ocio, y sin masificaciones, convierten a Huelva en un lugar único para pasar sus vacaciones. Y los World Travel Awards, los premios considerados como los "Oscar" del Turismo, bien lo saben. Han galardonado no una vez, si no hasta en cuatro ocasiones a un hotel "todo incluido" de Huelva, no solo como el mejor de España, sino el mejor del mundo.

Por quinto año consecutivo, el majestuoso Barceló Isla Canela, ubicado en el municipio fronterizo de Ayamonte, se ha alzado como el mejor hotel "todo incluido" del mundo. Ningún otro hotel español ha conseguido este premio de manera consecutiva desde 1993, que fue cuando se comenzaron a celebrar estos grandes premios del turismo, los viajes y la hospitalidad. Y el objetivo de estos reconocimientos no son otros que reconocer y celebrar la excelencia de este sector, el "todo incluido".

Para elegir a los mejores hoteles "all inclusive" del mundo, los World Travel Awards valoran por supuesto su calidad y también el precio, desde las comidas hasta las bebidas y actividades. Que permita relajarse y disfrutar sin preocuparse por gastos adicionales. Además de que ofrezcan una amplia oferta de entretenimiento y actividades, como piscinas, deportes acuáticos y programas para niños, garantizando la diversión para toda la familia. También valoran significativamente la variedad y la calidad de la comida, ofreciendo una experiencia gastronómica satisfactoria durante la estancia.

Y sus precios, también son destacables, pues el precio medio nacional estaría en más de 300 euros la noche (en temporada baja) en hoteles con "todo incluido", y este hotel ayamontino no llega casi a 100 euros la noche, según diversos buscadores como Booking, Hoteles.com, Expedia o incluso el propio Grupo Barceló.

Este "hotelazo" onubense de la cadena Barceló, que dispone de una oferta gastronómica de categoría como su Restaurante Arrozante, su Snack Bar y una amplia variedad en su buffet, todos enfocados principalmente en el producto local, es una espectacularidad que nada extraña se haya alzado con este prestigioso premio. ¿Ya lo conoces? ¡Te lo enseñamos!