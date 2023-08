Los mejores 'panes' para el fin de semana, por el chef Ángel Rivas

No es una errata, querido lector, hemos titulado este artículo así puesto que son panes, y no planes, lo que nos espera este fin de semana cargado de lluvia (cruzamos los dedos para que ocurra, que falta hace). Aunque no podamos encender una hoguera porque aún hay riesgo de incendio, el que tenga chimenea en casa podrá disfrutar de ella preparando alguna de estas elaboraciones. En caso negativo, a lo de siempre: enciende el horno o los fogones.

Toma nota, que te dejo tres recetas para disfrutar de lo lindo de la gastronomía de Huelva este fin de semana en casa:

Tostón de Trigueros, para ir abriendo boca

La primera elaboraciones es un plato típico de uno de los pueblos en los que mejor se come de la provincia, Trigueros. Hablamos del tostón o tostá triguereña, una elaboración muy sencilla que se hace contando un pan (normalmente de medio kilo) a la mitad, y marcándolo posteriormente con un cuchillo dibujando rayas en la superficies hasta conseguir que esté como en la fotografía. Tras este proceso, se tuesta y se le añade aceite de oliva virgen extra. Un plato que combina a la perfección con sardinas asadas o con chacinas.

Aunque la receta se ha extendido por otros municipios del Condado de Huelva, la de Trigueros es la que cuenta con mayor fama y tradición, de hecho, es uno de los platos obligatorios en la Escuela de Hostelería Virgen de Belén ya que Paula, su fundadora, es natural del municipio triguereño.

Receta de migas marineras, ideal en épocas de lluvia

Otro de los platos típicos con pan, las migas. Sin duda, el plato de aprovechamiento por excelencia de las épocas húmedas. No se sabe bien si es porque su elaboración es tediosa y como suele hacerse en épocas de lluvia, no hay nada mejor que hacer, o por qué motivo. Sea como fuere, siempre que hay agua las migas están presentes.

Para este plato, como bien es sabido, se utiliza pan asentado del día anterior. Por supuesto, pan de panadería porque el industrial estropearía la receta. Como embajador de USISA, os dejo esta receta de las deliciosas migas marineras:

Ingredientes

Caballa de USISA

Pan asentado del día anterior

Patata

Vino blanco Castillo de Andrade

Ajo

Sal

Pimiento verde

Agua o fumet

Elaboración

Pelar la patata y laminar finamente. Trocear el pan. Empapar con partes iguales del vino y el agua o fumet mezclando con la patata. Picar el pimiento y el ajo muy finito. Sofreír en la cobertura de la caballa las verduras. Añadirle la mezcla anterior y, sin dejar de golpear, ir moviendo la mezcla hasta que quede suelta. Rectificar de sal y emplatar con la caballa encima.

Torrijas, un clásico si hablamos de postres con base de pan

De postre, torrijas. Ya que hablamos del pan, en este plato es el protagonista. Con vino, con leche, con brandy... Aunque es un postre cofrade, se puede elaborar todo el año. Su preparación es muy sencilla:

Ten a mano pan asentado (con brioche va muy bien). Pon leche a infusionar. Lo tradicional, canela y limón, pero si quieres ir un poco más allá, mete estrellas de anís. Cuando rompa a hervir, retiramos del fuego y añadimos 1/3 del total de leche de crema de anís Martes Santo (algo cofrade tiene que llevar el postre). Es decir, que si usas 1 litro de leche, añadimos 330 ml de crema de anís. Baja un poco la temperatura. En ese punto, añadimos los huevos y batimos bien para, posteriormente, bañar el pan en él (la clave de hacerlo caliente es que el pan abrirá el poro y empapará mejor). Lo freímos en abundante aceite caliente, o bien los hacemos en una plancha con un poco de mantequilla. El punto final, añadir la miel al gusto.

¡Buen provecho!