9 restaurantes de Huelva donde comer muy bien y barato, según 'Elle España'

Huelva, ciudad de hitos. Una provincia rica en contrastes, con rincones que parecen sacados de otro planeta y una cultura gastronómica que es la envidia de muchos.

Pero no lo decimos nosotros, lo dice Elle España, una de las revistas de moda y belleza más punteras del país: "La oferta gastronómica de la provincia es de lo más apetecible. Desde el fabuloso jamón de jabugo a la gamba blanca de Huelva, pasando por productos como el choco o las coquinas". Una tentación a la que la revista ha sucumbido elaborando una lista de los 9 restaurantes de Huelva en los que comer muy bien y barato, allá vamos:

Finca Alfoliz

Una propuesta muy verde con la que el chef onubense, Xanty Elías, consiguió la única estrella Michelin verde de la provincia. En esta fabulosa finca de 10.000 metros cuadrados se come rico y ecológico, y puedes echarte una siesta al terminar de comer. Sí, como lo lees. El restaurante ha pensado en todo, incluso en el descanso de sus comensales. Desconectar para volver a conectar, ese es el lema de esta propuesta en la que sostenibilidad es protagonista. A través de una experiencia, el chef propone disfrutar de las pequeñas cosas en este espacio que sublima con su cocina.

Restaurante Azabache

Isabel Gómez y Juan Martín son los abanderados del producto y la despensa de Huelva. Productos de temporada elaborados con una magnífica exquisitez. La ensaladilla, las huevas de choco o los chocos fritos, los gurumelos a la plancha o los revueltos son algunas de las estrellas del establecimiento, junto al pescado y el marisco.

Restaurante Portichuelo

En la misma calle que el Restaurante Azabache, otro templo de Huelva. Más de 30 años elaborando los mejores platos con la mejor de la materia prima, la de Huelva. Desde la sierra hasta la costa, en este restaurante es posible hacer un viaje gastronómico alrededor de la provincia. Manuel Gómez es el regente de este rincón tan onubense en el que los paladares más exquisitos se dan cita para degustar sus almejas a la marinera, el pulpo, las chirlas, el guiso de oreja en salsa o la sangre con tomate.

Bar Juan José

El maestro de las tortillas de patatas de Andalucía, y de España. Mari Carmen y Juan José abrieron el local hace 45 años, y desde entonces no ha habido quien consiga resistirse a su jugosa y sabrosa tortilla. Si quieres morir de placer, pídela con pomada, como llaman a su deliciosa mayonesa casera. Si la tortilla no es santo de tu devoción no te preocupes, porque la carta que prepara Mari Carmen es muy extensa.

Restaurante Miramar

La octava maravilla es comer con los pies hundidos en la arena, y en Miamar Punta Umbría es casi posible. A pocos metros de la playa, este restaurante es de los más antiguos de la zona y en su carta no te faltará ni uno de los manjares del Atlántico. Las tortillitas de bacalao y la ensaladilla de gambas son algunos de los platos que necesitas probar. No te pierdas la música en directo en su zona de chiringuito, el atardecer junto al mar hará que tu experiencia culinaria sea inolvidable.

Restaurante Casa Rufino

Como no podía ser de otra forma estando en Isla Cristina, sus pescados y mariscos son más que frescos. Cualquier pescado, el marisco, la mojama, o las chuletitas a la parrilla sobre salmorejo, son algunos de los platos que no puedes perderte. Dedicado en cuerpo y alma a esta cocina desde 1956, José Antonio Zaiño, acompañado de su hijo, ofrece una amplia variedad en su carta, pero son maestros del atún rojo de Isla Cristina.