La gigantesca serpiente que ha aparecido en un parque de Huelva

Impresionante hallazgo el del conocido profesor onubense Luis Anes, a su paso por un conocido parque de Huelva. ¡Os mostramos el vídeo que ha compartido del susodicho ejemplar, que medía casi dos metros de largo y se estaba comiendo otro animal en ese momento!

El maestro ha contado en sus redes sociales el inesperado encuentro, fascinado por su aspecto y porque en ese preciso momento se estaba comiendo... ¡Una rata!: "Tremendo lo que me he encontrado hoy en mi tradicional paseo y ejercicio por nuestro maravilloso Parque Moret. No sólo es digno por su increíble diversidad de arboledas y plantas, no sólo tenemos gran variedad de aves y nuestros patos del lago... ¡También tenemos reptiles como éste de casi 2 metros!!! Bueno, y una rata que ha pasado a mejor vida".

Luis Anes, que asegura no haber visto nunca una tan grande, comenta en su publicación que el joven que estaba también por allí, le contó que esta serpiente es típica de aquí y que, de hecho, ha visto bastantes y, muy importante, son inofensivas: "Tenemos un mundo enorme escondido dentro de nuestro paraíso onubense".