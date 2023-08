Entre dos: hamburguesas gourmet en el Condado de Huelva

Bien de huevos, queso de cabra, al estilo japonés o americano, o incluso, con donuts. Para los amantes de las salsas y las combinaciones más exóticas, y para los que tienen un piquito fino. ¡En esta hamburguesería hay hamburguesas para todos los gustos!

La food porn burguer del Condado de Huelva se encuentra en Chucena, un pueblecito poco conocido de la provincia onubense. En este paraíso no son amantes del fast food sino que invierten el tiempo necesario en preparar las mejores hambuguesas gourmet de la comarca.

Lujo gastronómico al alcance de todos

Las hamburguesas son aptas para todos los bolsillos pues no pasan de los 8,50 euros, a excepción de las prémium, que llegan hasta los 12 euros. En concreto, la Golden Burger lleva 220 gr de ternera picada 100 % española; láminas de queso gouda y chédar; topping de beicon; y mayonesa de beicon acompañada de bollo brioche de patata; un auténtico placer para el paladar.

En este local no falta el chorreo, salsas, quesos y huevo que dan el toque estrella a los 16 tipos de hamburguesas que ofrecen a los más golosos. Y para los amantes del queso, esos que lo necesitan en vena, un extra que no te puede faltar con tu hamburguesa: la original jeringa de chédar.

¿Has visto alguna vez una burger entre donuts? Es una de las más originales de Entre Dos, junto con la Cannibal. Medallones de donuts glaseados, auténtico vacuno mayor, queso gouda fundido, chédar fundido, beicon ahumado y deliciosa salsa barbacoa americana. Una explosión de sabores que no te dejará indiferente.

Pero si no te apetecen unas buenas hamburguesas, no worries porque en su carta no falta la pizza, baguettes, patatas cocinadas de mil formas, nachos o los clásicos perritos calientes.

Chucena, Condado de Huelva

Pero visitar Entre Dos no solo es un motivo para degustar la comida americana más lujosa del Condado sino también la excusa perfecta para conocer este pueblecito. Chucena es un municipio de grandes haciendas y cortijos, de antecedentes bajomedievales, con buenos vinos y mejores aceites.

Recorrer sus calles a pie y visitar la ermita de la Divina Pastora y San Isidro Labrador, construida en el siglo XIII, así como la iglesia de la Virgen de la Estrella, patrona del pueblo, hará que termines de hacer redonde tu experiencia en el pueblo chucenero.