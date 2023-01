La entrevista más personal de Manuel Carrasco: la razón por la que casi deja el mundo de la música

Manuel Carrasco visitó ayer noche del miércoles 11 el plató del programa de TVE2 'Las Tres Puertas', dirigido por la periodista María Casado, donde se "abrió en canal" y habló de su música y su carrera, además de varios de los temas más íntimos que rodearon la vida del artistas isleño.

La también presentadora, aseguró que era un placer y que estaba deseando poder mantener esta entrevista con Manuel Carrasco y llevarlo a su programa, pues sin conocerlo sentía que iba a ser un gran conversador.

Hablando de diversos temas, Carrasco recordó uno de sus momentos más intensos, fue cuando recordaron cómo vivió la pandemia y el nacimiento de su segundo hijo, Manuel, durante el confinamiento. "Recuerdo que nos fuimos corriendo del hospital. La verdad es que después de todo lo malo y de esa sensación de agobio que pasamos, lo viví bonito en casa", le contó Manuel Carrasco a Casado, pero aseguró que tras el confinamiento algo cambió en él: "No pasé una época muy buena, me costó escribir canciones, me costó conectar conmigo mismo de nuevo. A mí me salen las cosas en función del estado de ánimo que tenga".

"¿Has pensado en dejar la música alguna vez?" le preguntó directamente la periodista, a lo que Carrasco tardó un poco en contestar. "Son cosas diferentes. Una cosa es la música y otra es dedicarse a la música, que engloba otras muchas tantas cosas. Eso sí que lo pensé en su día".

"La música a mi me salvó, porque me abrió un mundo de posibilidades" aseguró también el cantante isleño en un momento de la entrevista. "Estoy agradecido con lo que me ha tocado".