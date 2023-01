Manuel Carrasco le dedica una emotiva canción a su amiga Elena Huelva

Son días muy difíciles para la familia y amigos de Elena Huelva, la joven sevillana que fallecía a principios de semana, tras luchar 4 años contra su enfermedad, el Sarcoma de Ewing.

Elena llenó de esperanza y amor por la vida a todos a través de sus redes sociales, donde visibilizaba su enfermedad, lo bueno y lo malo, pero siempre con una amplia sonrisa y reflexiones que a todos llegó a lo más profundo.

Durante estos años, la joven entabló relaciones muy cercanas y de amistad con diversos personajes públicos. Sara Carbonero, la cantante Aitana...Y muy especialmente era la que mantenía con uno de nuestros cantantes más querido, Manuel Carrasco.

El artista isleño mantenía una relación más que estrecha con Elena y su familia. Habían vivido muchos momentos juntos, en fiestas, en conciertos, pero también estuvo ahí en los peores momentos de la sevillana, visitándola cuando estaba ingresada e incluso en su casa de Sevilla. De hecho, hace tan solo unos días antes del fallecimiento, Carrasco acudía a su hogar con toda su familia para estar con la joven y la familia Huelva.

No es difícil comprobar en las redes sociales de Manuel Carrasco, lo afectado que se encuentra por la pronta marcha de Elena Huelva. Su despedida tras la triste noticia, emocionaba, pero ahora incluso le ha dedicado una de sus canciones.

Ha elegido "Si tu supieras", uno de sus éxitos del año 2012, que tiene una letra que se corresponde con lo que se encuentra viviendo el artista. Con una voz rota y a capela, Manuel le canta con los acordes de una guitarra a Elena Huelva. La imagen de la publicación, un cielo de noche estrellado.

"No lo hice por mí y en tu dolor fue mi rescate. La vida mostró dos caras en su escaparate. Me enseñaste el alma. Se abrieron mis ojos. De tus emociones aprendí", arranca entonando el artista en una canción que suena tan solo con su voz y a golpe de guitarra. "No lo hice por mí, pero fuiste tú quien me hizo entender cuando tu vida se escapaba. Puede suceder, toda una lección de un ángel que el cielo se ganó".