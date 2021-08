"Recuerdo mi infancia en las playas de Doñana"

Ana Mena ha visitado este fin de semana la provincia onubense para ofrecer un concierto en Live Punta Umbría. Esta es la segunda vez que la cantante actúa en Huelva. Un destino en el que, confiesa, solía pasar los días de sol cuando era una niña.

-¿Qué relación tienes con la provincia?

-He visitado El Rocío alguna que otra vez y tengo amigos en Huelva. Cuando era una niña estuve de acampada en el camping de Doñana y lo recuerdo con mucho cariño. Me encantaba ir los veranos a Matalascañas y me ponía negra de tomar el sol. Creo que es de las playas donde mejor me lo he pasado y la que más me ha gustado.

-En 2019 actuaste en la Feria de Agosto de Valverde del Camino. La de este fin de semana ha sido tu segunda actuación en la provincia, ¿tenías ganas de volver?

-¡Claro que sí! Tenía ganas de recibir el calor del público onubense y de disfrutar de las playas de Huelva.

-¿Por qué te decantas de la gastronomía onubense?

-La gastronomía de Huelva es maravillosa, tiene una calidad suprema. Soy una amante de la gastronomía, por lo que no podría escoger un único producto de todos los que ofrece la provincia de Huelva.

-¿Tienes algún artista onubense de referencia?

-Me gusta mucho como escribe Manuel Carrasco. Es un artista español que admiro mucho. Por otro lado, mi madre ha escuchado mucho fandango de Huelva y conoce a muchísimos cantaores flamencos onubenses.

-Cuando hablamos de tus inicios todo el mundo te recuerda en la película Camp Rock. Sin embargo, en 2013 fuiste uno de los personajes principales de la serie musical Vive Cantando, en Antena 3.

-Tenía 16 años cuando hice de Paula en “Vive Cantando”. Fue un papel muy entrañable, ella era muy tierna. Me gustaba mucho interpretarla porque teníamos muchas cosas en común. La historia era muy bonita, era un guion que llegaba al corazón de los espectadores y aprendí un montón en esos años. Mi sueño siempre fue la música, pero he tenido que cambiar de puertas en muchas ocasiones. Intenté abrir la puerta a la interpretación en una serie que tenía la música presente en todo momento. La interpretación es otra de mis pasiones y en junio terminamos de grabar la serie “Bienvenidos a Edén” para Netflix. También interpreté la miniserie “Marisol” en 2009 y la película “La piel que habito” de Pedro Almodóvar en 2011.

Eres la artista española más escuchada en streaming en 2021, lo primero enhorabuena, ¿te lo esperabas?

Sinceramente no me lo esperaba, pero no me extraña que haya llegado porque yo siempre he trabajado mucho y hemos remado para que estas cosas pasen. Estoy muy agradecida al público por dejarme cumplir mi sueño. Lo valoro mucho porque llevo inmersa en el mundo de la música desde que tenía ocho años y sabes lo que es escalar desde muy abajo y encontrarte todas las puertas del mundo cerradas, saber el esfuerzo y el trabajo que cuestan las cosas y saber lo que es caerse y volverte a levantar cuatro mil veces. Cuando llegan noticias tan buenas como esta lo vives con especial orgullo y lo disfrutas el doble porque sé todo por lo que he pasado.

- ¿Sientes que estás en lo más alto de tu carrera?

-Estoy muy contenta, me encuentro muy motivada. Estamos trabajando sin parar. Trabajando un montón en el estudio, aprovechando todos estos meses de pandemia en los que no hemos podido tener muchos conciertos y escribiendo porque estamos preparando un disco completamente en italiano, ya que me iré a vivir a Milán en octubre. Soy muy afortunada de cómo nos está acogiendo el público tanto en España como en Italia. Me siento muy a gusto con todo lo que estamos haciendo, con cómo están saliendo las cosas.

-Tienes un gran vínculo con Italia ¿Te sientes medio española, medio italiana?

-Italia la siento mi casa porque hace cuatro años estaba en un momento en el que me sentía un poco confundida porque en España no había mucho trabajo, me salió una oportunidad en Italia y el público italiano me acogió desde el minuto uno. Fue prácticamente de no conocerme nadie a que todo el mundo me acogiera, me abrieran los brazos y me hicieran sentir una de ellos. Si me preguntas qué si me siento medio italiana y española, te diría que en parte sí, ¿por qué no? Siento que tengo dos casas, afortunadamente. Es algo que siempre voy a agradecer. Me puse inmediatamente a aprender el idioma y siempre voy a estar súper agradecida del cariño que me que me da la gente de allí.

¿Dónde, con quién o haciendo qué está Ana Mena A un paso de la luna?

Con gente con la que te sientes a gusto teniendo una conservación y una buena comida en medio de la naturaleza. Tengo un huerto, bien allí o en el campo. Me encanta el campo con una buena comida o unos vinos y una buena conversación con gente con la que de verdad te sientes a gusto.

¿Qué supuso en tu carrera profesional en España Se iluminaba, que va a cumplir dos años?

Se iluminaba fue una sorpresa increíble. En Italia fue una bomba de relojería, fue brutal, siendo la canción del confinamiento después de ser ocho semanas número uno en las listas de todas las plataformas. Fue la segunda canción más escuchada de la historia en streaming de Italia. La repercusión fue una locura. Cuando la trajimos a España fue una canción que arrancó muy lentamente, una canción que arrancó muy poquito a poco. Siempre confié mucho en ese tema, pero llegó el momento en el que pensé que a la gente no le había calado desde el principio. Nos dio la sorpresa siete meses después. Se volvió viral cuando entramos en confinamiento, empezaron a descubrir la canción por los youtubers, las radios a poner la canción como locos y se convirtió en un tema que hoy son seis discos de platino en Italia y cinco en España. Una canción que nos ha iluminado a muchos de nosotros, que la guardo en mi corazón y que disfruto muchísimo cuando la canto en los escenarios, que fue la continuación de lo que estaba pasando en Italia, y que además me hiciera un poco más conocida en mi país. Una canción que siempre voy a tener en un sitio especial.

¿Cómo se te ocurrió, junto con Omar Montes, hacer un tema relacionado con el programa 'La isla de las tentaciones'?

Metimos “La isla de las tentaciones” en “Solo” porque como la veíamos muchos pensé que alguno se sentiría identificado, con el objetivo de que la gente se echara unas risas. Es una canción que escribí con Dabruk y con Maffio en 2018 en Miami. La teníamos guardada en un cajón, no sabíamos que hacer exactamente con ella, si sacarla o si no sacarla. Y un día por casualidad se la enseñamos a Omar Montes. Omar se volvió loco diciendo que “tenemos que sacarlo, cómo lo tienes guardado”, como tengo tantas canciones guardas sin publicar. Omar dijo qué si me montaba, la sacábamos. Al final terminamos las partes que no estaban acabadas y la sacamos por su canal. Queríamos retomar el concepto Pimpinela al Siglo XXI.

En esta nueva gira has cantado en ciudades como Venecia, Madrid o muy cerquita de casa, en Marbella, y en octubre estarás en ciudades como Milán, ¿qué destacas de este tour?

Está siendo una pasada porque cuando el público va a los conciertos tiene ganas de vivir la música, de nuevo, en directo. Estamos en un periodo un poco extraño y se nota cuando la gente va a verte a un concierto que se echa mucho de menos. Contenta de poder volver al escenario, que ya con eso me doy con un canto en los dientes. Tenemos muchas fechas, estamos intercalando el tour entre dos países, España e Italia, y estamos haciendo doble gira a la vez. El año que viene no sé si haremos un mes de gira en un país y otro mes en otro. Por lo menos este año ha tenido que ser más desordenado, vamos y venimos, y es una experiencia con mucho estrés, pero muy guay. Al final haces piña con todo el equipo, haces familia, se convierten en parte de ti, desempeñas un concierto cada día, lo vas puliendo más y lo disfrutas cada día, es espectacular.