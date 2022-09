La romántica dedicatoria de Manuel Carrasco a Almudena Navalón

Cuatro años hace de que Manuel Carrasco contrajera matrimonio con la "medio onubense" Almudena Navalón. Es por eso que el isleño ha querido tener un bonito detalle con su esposa y ha publicado un romántico mensaje en sus redes sociales.

En la dedicatoria, Carrasco deja patente el gran y profundo amor que siente hacia la periodista, con la que ha formado una preciosa familia que completan con su hija Chloe y el pequeño Manuel.

“Ella es ese camino que lleva al mar, el de los misterios, el de las pasiones, el que todo lo cura en la locura sin que apenas se note”, ha comenzado diciendo Manuel Carrasco en esta declaración de amor sin límites a su mujer Almudena Navalón. “Es ese camino donde me busco y me encuentro, Unas veces mi destino. Y en otras tantas mi puerto. Es el camino que aclara mis dudas manteniéndome siempre a flote, el faro que todo lo guía cuando no es ni de noche… La madre naturaleza. El árbol, el fruto prohibido. Mi pecado original. La raíz de mis coquitos. Gracias por estar siempre, te quiero", ha recogido.¿Será esta la letra de otra de sus futuras canciones?

Navalón también ha tenido palabras para el cantante.

"Cuatro años ya de aquel día mágico en el que el viento de Tarifa dejó de soplar para que los astros se alinearan y todos los que estábamos nos olvidásemos del mundo por unas horas. Qué rápido pasa todo…Gracias por seguir siendo mi amor", escribía rememorando algunos de los momentos inolvidables que vivió junto al artista el día de su boda.

Habrá que esperar para saber si el próximo tema del onubense estará dedicado al amor de su vida, Almudena Navalón. Hasta el momento, no se le conoce ninguna canción dirigida en exclusiva a Navalón. Aunque si Manuel Carrasco ha dado el paso de mostrar el rostro de sus hijos y profesarles su gran amor ante medio mundo en su nuevo tema Coquito, quizá su próxima composición sea en honor a su otra mitad.