La curiosa anécdota de Manuel Carrasco en El Hormiguero

Tras el estreno de su nuevo single 'Fue' (que ya roza el millón de reproducciones solo en plataformas como Youtube), Manuel Carrasco ha sido el protagonista del último programa de El Hormiguero, en Antena 3.

El onubense ha hablado sobre el lanzamiento de su último single y de lo feliz que está de volver a los escenarios tras dos años de parón. En este sentido, Carrasco celebró el comienzo de su gira 'Hay que vivir el momento' y agradeció a todos sus seguidores el cariño y la lealtad que le han demostrado en este impasse de su carrera.

El artista ha vuelto a dar conciertos tras dos años parado: "Estaba muerto de miedo, pero con una emoción especial, todo este sufrimiento que hemos tenido el público y yo lo hemos vivido a la vez, estábamos necesitados de volver a la vida y a las cosas que nos hacen felices".

Sobre su nuevo tema, el invitado comentó que "Es una canción muy visceral, estoy encantado porque he querido hacer las cosas a fuego lento y me he tomado el tiempo necesario para que saliera bien".

En esta entrevista, Pablo Motos preguntaba al isleño sobre cómo ha sido componer en casa durante el confinamiento teniendo dos hijos tan pequeños (Chole y Manuel Gael). Fue entonces cuando el presentador puso en un divertido aprieto a Manuel Carrasco: “Me han dicho que a Chloe no le gusta cómo cantas”.

El cantante confesaba, entre risas, lo que piensa su propia hija cuando le escucha cantar, creando un momento muy entrañable en el plató.

"No es que no le guste mi forma de cantar (espero que no)... pero puse el DVD del concierto en el Wanda Metropolitano y ella se puso a verlo. Chloe nunca me ha visto cantar así", explicó.

"Al acabar le pregunté si le había gustado, pero ella me respondió: “esta no la has cantado bien”., recordaba entre risas"

Eso sí, Manuel reconoce que a pesar del divertido comentario de su hija, ya apunta maneras en la música, cantando las canciones de su padre.

Puedes revivir el momento aquí.