Las 10 canciones más populares de Manuel Carrasco

Ahora sí que sí. Tan solo un día separa a Manuel Carrasco de su tierra. Mañana volverá a hacer historia con uno de los conciertos más esperados: La Cruz del Mapa ('Hay que vivir el momento') por fin hace parada en Huelva.

Isla Cristina será testigo mañana del talento de un onubense que levanta pasiones dentro y fuera de nuestras fronteras. Serán muchos los temas musicales que podrán disfrutar sus fans. Nuevos y también los de siempre.

A las puertas de conocer el repertorio que el cantante ha elegido para el concierto de este viernes, en 'Huelva, tu destino', buceamos por la discografía que todos estos años nos ha regalado 'Lolo', como lo llaman sus amigos más cercanos.

Sería imposible escoger tan solo 10 canciones de entre la multitud que ha ido publicando a lo largo de su carrera. Muchas de ellas se han convertido en auténticos himnos que trascienden con el tiempo. Sin embargo, desde este portal tenemos nuestras favoritas. Hoy escogemos para ti 10 temas musicales del onubense más querido, ¿Cuál añadirías?

1. 'No dejes de soñar'

Es un clásico entre los clásicos. ¿Quién no se ha sentido alguna vez identificado con este tema de Manuel Carrasco? Hay canciones que no pasan de moda y esta es, sin duda, una de ellas.

¡Aviso importante! como la escuches, no dejarás de tararearla en todo el día.

El himno de los soñadores, el impulso para los que no se rinde aunque le pongan millones de obstáculos por delante. Una dosis de optimismo para aquellos que están abatidos y no saben cómo seguir adelante. Manuel Carrasco crea con esta canción un perfecto clima para comerse el mundo después de escuchar el primer acorde. Si en el disco Confienso que he sentido (2013) suena mágica, en directo es casi como tocar el cielo.

2. 'Y ahora'

«Y ahora que mi canción te toca, que tiembla de emoción, que sus palabras cuentan como locas». Probablemente estamos hablando del primer gran éxito del artista, la canción que le abrió camino para continuar trabajando y creciendo en la música.

La canción del desamor por antonomasia. La de la distancia y el sentimiento, la del sufrimiento constante. Y ahora, otro de los baluartes de las canciones de Manuel Carrasco, es un tema con el que los sentimientos siempre están a flor de piel. Los amores de juventud, los prohibidos y los platónicos vienen a la mente de cualquiera que escuche aquello de a veces caigo en el recuerdo de tus manos con mis manos y me hace sonreír.

3. 'Que nadie'

Manuel Carrasco parece tener una sensibilidad especial a la hora de captar la realidad que hay a su alrededor, sobre todo en el caso de las mujeres. Si en Mujer de las mil batallas el compositor quería homenajear a las mujeres que padecen cáncer, en Que nadie el artista trata de empoderar a las mujeres que viven una situación de maltrato. Que nadie te obligue a morir cortando tu alas al volar, que vuelvan tus ganas de vivir, canta el artista. Para este tema, además, el cantautor contó con su compañera Malú.

4. 'Uno x uno'

Se convirtió, junto con 'Amor planetario', en la canción con más impacto del disco 'Bailar el viento' (2015). No sólo el desamor convierte a una canción en un exitazo. En el caso de 'Uno x uno', la declaración de amor que hace el artista y el buen ritmo de la melodía convierte a esta canción en una de las preferidas en los conciertos. Tanto gusta entre los seguidores, que muchos han hecho sus propias versiones para cantarlas en bodas, bautizos, ferias y comuniones.

5. Soy afortunado

El vínculo de Manuel Carrasco con el carnaval es evidente. Con su tierra Isla Cristina siempre en la boca (y el el corazón), el cantante siempre que tiene ocasión recuerda sus años de juventud saliendo en los carnavales de su pueblo. Por eso, no es de extrañar que el compositor haga acopio de sus tradiciones y en uno de sus trabajos. Soy afortunado, el pasodoble que incluyó en Confieso que he sentido, es una de las canciones preferidas de su público.

6. Déjame que sea

"En la plaza de las monjas una paloma me ha dichoQue esta noche me esperabas y me has puesto nerviositoPorque se que has descubierto que mis versos van contigo.Gitana, Rocí"....

Es la canción del artista dedicada a su Huelva. Tras el esperado regreso a su tierra, ¿volveremos a escuchar este precioso himno onubense en vivo y en directo en el concierto de este viernes? Para ir abriendo boca, te lo ponemos aquí mismo. Así sonaba esta preciosa canción del artista lanzada en 2006.

7. Ámame otra vez

La primera vez que cantó esta canción fue en su disco Tercera parada (2006). En aquella primera presentación, Ámame otra vez se mostraba con una canción una súplica camuflada en una movida melodía. El artista sabía todo el potencial de la letra y quiso transformarla por completo en su recopilatorio Confieso que he sentido (2013). En esta ocasión presenta el tema en versión acústica, dotándolo de muchos más matices y convirtiéndolo en uno de los preferidos del público.

8. Siendo uno mismo

Toda una declaración de principios, esta canción es la forma en la que Manuel Carrasco se reivindica como persona y como artista. La historia de su vida, sus miedos y los obstáculos contra los que se tuvo que enfrentar para llegar a lo que es ahora se palpan en todos y cada uno de estos versos con los que el público empatiza y termina por hacerlos suyos. Porque, ¿quién no quiere ser uno mismo en cualquier parte? Sobre todo si es el artista el que invita a hacerlo: Por eso ahora si me escuchas, no te rindas, siéntete libre y orgulloso de quien eres.

9. Mujer de las mil batallas

Manuel Carrasco presentó en 2012 su canción más solidaria, 'Mujer de las mil batallas', y lo hizo de la mano de ocho mujeres que habían superado un cáncer de mama y cuyo ejemplo sirvió al cantante para componer un tema cuyos beneficios fueron destinados a luchar contra esta enfermedad.

Se ha convertido en un himno feminista y en una de las canciones con más valor del artista para el colectivo femenino.

10. 'Fue'

“Una vez más, la vida llama a mi puerta en forma de canción: una canción siempre va a mi rescate, me habla, la escucho, me rompe, me zarandea, me eleva, me conecta, me suspira al oído, me dispara y me mata dejándome vivo, me acompaña en mis soledades y me llena el vaso de ilusiones al pensarla en vuestros oídos”. Tras esta carta de presentación, Manuel Carrasco refugia a su último single, “FUE“, una decepción hecha poesía en clave de desamor.

El artista, que ha trabajado de nuevo con el productor Paco Salazar, se mantiene fiel a sus raíces en esta nueva composición, a su esencia y su sensibilidad, aunque la historia y las notas difieran de una canción a otra. Además, se trata del primer adelanto de su próximo disco, mientras que su último proyecto fue esa ‘Salida de emergencia‘ que ideó a finales de 2021. Esta incluía un doble CD con los temas grabados en directo en la Gira 5 Ciudades, conciertos íntimos que fueron una alternativa al tour que se posponía por las restricciones sanitarias, y el DVD del acústico exclusivo ‘La Playa‘, desde su Isla Cristina natal.