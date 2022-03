Manuel Carrasco destapa sus orígenes: así le canta a su Isla Cristina en RTVE

Manuel Carrasco es capaz de llenar dos noches seguidas el Wizink Center de Madrid y de vender todas las localidades del Wanda Metropolitano. Y lejos de creerse una estrella, regresa humilde a Huelva, su tierra, de la mano de 'Caminos del Flamenco', para charlar con Miguel Poveda de su música y del género que escuchaba de crío.

Manuel Carrasco, el hijo de un marinero gitano

En la entrevista realizada en el programa de La 2 de RTVE, Manuel Carrasco ha contado este martes que desde muy pequeño su gran pasión fue la música. Es el cuarto de cinco hijos. Su padre, José Carrasco, marinero y amante del flamenco y de Camarón, le regaló su primera guitarra a los 11 años. Con ella empezó a hacer sus primeras composiciones, y se atrevió a participar en festivales escolares y posteriormente, en otros eventos musicales, dando rienda suelta a su creatividad en el mundo del carnaval.

"El recuerdo que tengo es abrir las ventanas y sentir el flamenco en las calles, pero sobre todo el flamenco me llega por mi familia. Mi padre es 'gitanito', yo tengo ese fuego dentro, por tanto es algo que me llega de forma muy directa. Mi padre cuando llegaba de la mar, se ponía a hacer cuentas en el bar y me decía «Manolillo, a cantar, cántate unos fandanguillos» y yo luego acababa pasando el plato".

'Lolo', como así lo llamaban, confiesa que comenzó cantando fandangos, propios de su tierra, y fue amante de Camarón. Recuerda a su padre llorar mientras escuchaba al de La Isla.

Operación Triunfo: su gran oportunidad

Manuel Carrasco, que se ganaba por aquel entonces la vida como pintor junto a sus hermanos, fue concursante, con tan solo 21 años, de la segunda edición del reality Operación Triunfo en el año 2003, en el que logró clasificarse segundo. Y como le pasó a David Bisbal, o a Pablo López, quienes tampoco ganaron en sus ediciones, el ser segundo le trajo la oportunidad de grabar su primer disco. Y tras 8 discos en el mercado, Manuel Carraco se ha convertido en uno de los artistas más consolidados en el panorama musical.

Tal y como recogen en RTVE, Manuel Carrasco "es un compositor de historias que siempre ha llevado a su tierra y al flamenco consigo". La raíz de su origen es visible a lo largo de toda su carrera, como reflejan sus obras: "En el lenguaje que yo escribo hay mucho de Huelva, de los paisajes, metáforas que tienen que ver con el mar, con el respirar, y también tienen que ver con el flamenco".