Cinco aplicaciones imprescindibles para este verano en Huelva

Uno de las mejores opciones para disfrutar de un buen verano en Huelva es ir a la playa. Extensas, de arena fina y dorada y salvajes, ¿a quién no le va a gustar? No, no un baptisterio del siglo I sino las playas de Huelva. Un buen chapuzón es indiscutiblemente la mejor forma de soportar las altas temperaturas que se dan en la Costa de Huelva.

Sin embargo, como nada puede ser perfecto hay ciertos imprevistos como la temperatura del agua, el estado del mar o las aglomeraciones que pueden arruinar tu día de playa en Huelva (aunque podemos presumir de estar casi exentos de masificaciones). Si eres de esas personas previsoras a las que no le gustan los cabos sueltos, con estas cinco aplicaciones te asegurarás las mejores jornadas en el litoral onubense:

Chiringuía: dónde comer con los pies en la arena

Una de las aplicaciones indispensables en tu teléfono móvil si te gusta disfrutar de la gastronomía a pocos metros de la playa. Con esta aplicación podrás localizar en un mapa los chiringuitos más cercanos a tu ubicación.

Dirección, descripción, así como las especialidades del chiringuito para que puedas elegir lo que te gusta. Además, de detalles importantes como saber si hay parking, si se puede acceder a pie, si es accesible en barco o si hay zona de hamacas.

La aplicación está disponible en Android y Apple.

Playea: encuentra las más secretas

Aunque varios filtros muy útiles, nos quedamos con el de elegir las playas con un ambiente más relajado. Encontrarás la lista de playas según la ubicación que seleccionaste, ordenadas según la valoración recibida y una breve descripción de cada una de ellas.

Si lo que buscas es ver vegetación y dunas a tu alrededor, playas accesibles, o de un ambiente familiar, añádelo a tu búsqueda y sigue filtrando.

Aunque puedes consultarlo en su web, también dispone de aplicación para Android y Apple.

GoPlaya: una App de Eltiempo.es

¿Buscas una playa para perros o nudista cercana a tu ubicación? Esta aplicación es la adecuada. Además de ofrecerte una información completa de la playa que desees con datos como la longitud, anchura, ocupación, condiciones del agua para el baño y más, puedes leer opiniones reales de TripAdvisor sobre otros usuarios que la han visitado.

Indica la previsión del tiempo de hasta tres días, el estado del mar e, incluso, información sobre alojamientos, restaurantes o experiencias, cercanos a la playa seleccionada.

La aplicación está disponible en Android y Apple.

iPlaya: toda la información de la costa

Un must en tu teléfono móvil si estás de vacaciones en la Costa de Huelva. Una de las más conocidas para obtener información sobre el aforo, el tiempo, temperatura del agua, viento u oleaje, ¡y hasta el índice de radiación ultravioleta!

La aplicación también es útil para conocer todos los servicios que ofrece la playa: lavapiés, duchas, servicio de comida, alquiler de tumbonas o sombrillas, alquiler de náuticos, de submarinismo o conocer si se trata de una playa accesible.

La aplicación está disponible en Android y Apple.

MedusApp: para saber si hay medusas en la playa

Para los que panican al ver una medusa cerca, esta es la aplicación que necesitas. Cuenta con los datos obtenidos en los últimos cinco días. El uso de la App es muy fácil e intuitivo, con un mapa interactivo en el que consultar la zona deseada. La aplicación se retroalimenta con los propios usuarios, quienes pueden avisar de la existencias de estos peligrosos animales marinos.

Para los más expertos, es posible incluir el tipo de medusa que hay de entre 20 tipos distintos. Otra de las funcionalidades más útiles de esta aplicación móvil es para describir el nivel de suciedad del agua, si hay basura en la zona como mascarillas, plásticos, aceites, guantes, contenedores y otro tipo de productos perjudiciales para el medioambiente.

La aplicación está disponible en Android y Apple.