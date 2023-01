La bella versión acústica del tema 'Vamos a contar mentiras' de Manuel Carrasco

Manuel Carrasco continúa con la promoción de su nuevo disco 'Corazón y Flecha' mientras hace la cuenta atrás para comenzar su gira de conciertos que iniciará primeramente en América, el próximo 10 de marzo en Miami y dos días después en la capital del mundo, la majestuosa Nueva York.

El artista isleño estará en dos de las ciudades más importantes de Estados Unidos y seguirá por Latinoamérica, recorriéndose países como México, Argentina y Chile. Tras finalizar esta gira por las Américas, proseguirá un par de meses después con su esperado tour por España, que comenzará el 2 de junio donde consiguió su récord de asistencia nacional, en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

Mientras tachamos días del calendario para volver a ver a nuestro querido Manuel Carrasco sobre los escenarios españoles (o tenemos la suerte de encontrarnos en algunas de la localizaciones de sus conciertos americanos), el artista nos deleita con vídeos como este interpretando una de sus canciones de su nuevo disco, 'Vamos a contar metiras' a capela con su guitarra.

El cantante nos pregunta en su post, "¿Cuál es la última mentira que has contado?"

