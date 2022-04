¿Sabías que hubo un lepero que llegó a ser rey de Inglaterra?

¿Conoces la historia de 'Juan de Lepe'? Un personaje real, cuya leyenda se ha ido contando con el paso de los siglos, y del que se saben muchas cosas, como que trabajó en la corte de Enrique VII y que incluso su vida fue determinante para que en Lepe se encuentre custodiada en la actualidad una de las coronas reales de Inglaterra.

Son muchos los medios de comunicación que han recogido la curiosa leyenda de este lepero. Por ejemplo, en el diario ABC se habla de él como un marino de Lepe que en algún momento del reinado de Enrique VII (finales del siglo XV) llegó a Inglaterra y, con su gracia, picardía y astucia, consiguió ganarse la confianza de la austera corte real y la del mismísimo monarca.

Cuentan las biografías que Enrique VII era un rey al que le gustaba pasar largas temporadas en palacio y distraerse con espectáculos y juegos de azar. Juan de Lepe se convirtió así en su amigo, bufón y compañero de juegos hasta tal punto que un buen día el monarca se jugó las rentas del reino, durante 24 horas, a una partida doble de naipes.

El lepero ganó la partida y se hizó pública en toda el país, siendo saludado como 'el pequeño rey de Inglaterra' (The little king of England). Por supuesto no se conformó sólo con el honor y durante esa jornada se aseguró su futuro haciéndose con derechos y lucros y con el consiguiente permiso para poder llevarse a España todo lo conseguido.

A su regreso, no tardó en disfrutar sus riquezas en su pueblo natal, donde también donó parte de la fortuna a los monjes franciscanos, que una vez fallecido, lo ordenaron enterrar en el Convento de Nuestra Señora de la Bella bajo una lápida en la que rezaba su nombre y su hazaña en el extranjero:

'En la Iglesia de este convento (Ntra. Sra. de la Bella) aún se ve el sepulcro de cierto Juan de Lepe, nacido de baja estirpe del dicho pueblo de Lepe, el cual como fuese favorito de Enrique VII rey de Inglaterra con él comiese muchas veces y aun jugase, sucedió que cierto día ganó al rey las rentas y la jurisdicción de todo el reino por un día natural, de donde fue llamado por lo ingleses el pequeño rey…'

No obstante, no existen documentos oficiales sobre esa historia, por lo que incluso se discute si ganó el reino en una partida de ajedrez o de dados, o de si era una especie de consejero del rey o un bufón.

En el municipio lepero hay una calle céntrica que hoy lleva el nombre de Juan de Lepe.