Rocío Márquez imparte, por primera vez, un curso de flamenco en el Teatro Real de Madrid

Que la artista Rocío Márquez rompe esquemas no es ninguna sorpresa. Así lo avalan distinciones como la que recibió la onubense el pasado verano en Huelva de manos de la Academia Iberoamericana de La Rábida. Un reconocimiento que ponía en valor “la trayectoria nacional e internacional de la cantante y su apuesta por hacer una revisión constante de los palos del flamenco, planteándolos desde la libertad con otras letras, otra métrica, jugando con otra sonoridad”.

Ahora, su buen hacer y su pasión por este arte ha llegado, nada más y nada menos, que al mismísimo Teatro Real de Madrid. En la presentación de su programa de Formación de la actual temporada ha ofrecido como novedad la inclusión del flamenco. Esta ha sido la primera vez que el arte jondo ha formado parte del plan formativo.

De este modo, la cantaora onubense ha impartido el curso 'Flamenco: una aproximación a su historia y estilos' durante los días 18 y 19 de diciembre. Tal y como explican en la Revista La Flamenca, "han sido dos jornadas en las que se han impartido nociones básicas sobre esta expresión artística tan representativa de las culturas andaluza y española, desde su origen a la técnica vocal".

La onubense no para de cosechar éxitos. El más reciente, su nominación en los Premios Asecan del Cine Andaluz, por su participación musical en la película 'Pico Reja, la verdad que la tierra esconde', de Javier Prieto.

Rocío Márquez y su amor por Huelva

Márquez, que siempre se ha sentido muy arropada por la gente de Huelva, agradecía en este mismo diario hace unos meses, el apoyo a los onubenses y confesaba que está viviendo uno de sus momentos más dulces.

Encumbrada por la prensa como “la voz de la nueva generación del cante jondo”, Rocío Márquez (Huelva, 1985) lleva más de una década labrando una sólida carrera artística que hoy desborda el panorama flamenco, donde es ya un claro referente y figura consolidada.

Rompiendo moldes

Sus múltiples colaboraciones con diversos artistas como Christina Rosenvinge, Jorge Drexler, Kiko Veneno o el prestigioso violagambista FahmiAlqhai, han hecho que la cantante despunte en cuanto a estilo, fusionando sus raíces flamencas con nuevos sones.

“Intento dejar al margen los prejuicios y la parte más racional. Suelo estar en conexión con la necesidad artística de cada momento y me doy la oportunidad de permitírmelo. No suelo ponerme límites ni me gusta encasillarme. Hay que estar receptiva e impermeable a las oportunidades que la vida te va poniendo por delante, ya sea un encuentro con un artista que admiras, actuar en un sitio diferente con nuevas oportunidades sonoras…”

A pesar de su sello propio, la versatilidad y el indiscutible talento de Rocío Márquez la han llevado a actuar en escenarios tan poco comunes para una estrella del flamenco como es el Festival Primaveral Sound.

“Es curioso porque si intento encasillar lo que hago o ponerle una etiqueta me doy cuenta de que es algo que puede ser muy cambiante y muy subjetivo al mismo tiempo. A mí algo que me marcó mucho fue el estar en el Primaveral Sound y ser la más tradicional del mundo y, al día siguiente, actuar en una peña flamenca y ser la más alternativa, cuando mi propuesta no estaba cambiando tanto”, cuenta.

Pero tiene claro que el arte no entiende de estereotipos. “Muchas veces intentamos poner unos criterios sin hacer evidente lo que todos sabemos, que es que el arte es subjetivo y depende del criterio del espectador. El no ponerme etiquetas es, en sí mismo, un posicionamiento artístico. Aunque, evidentemente, tengo una vinculación especial y casi matriz con el flamenco”.

Recientemente ha estrenado en Francia el espectáculo ‘Lamento’ con un coro francés llamado AEDES, de polifonía contemporánea. “Íbamos a estrenarlo en el confinamiento, pero se pospuso y el día 12 por fin pudimos hacer la puesta de largo. La verdad es que es un espectáculo apasionante. Nunca había hecho algo así junto a un coro de polifonía contemporánea. Ha sido un reto”, confiesa.