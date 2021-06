Rocío Márquez: "Huelva lo tiene todo. No nos falta ni un perejil"

La onubense Rocío Márquez ha sido distinguida con el premio de la Academia Iberoamericana de La Rábida. Un reconocimiento que pone en valor “la trayectoria nacional e internacional de la cantante y su apuesta por hacer una revisión constante de los palos del flamenco, planteándolos desde la libertad con otras letras, otra métrica, jugando con otra sonoridad”.

Márquez, que siempre se ha sentido muy arropada por la gente de Huelva, agradece el apoyo a los onubenses y confiesa que está viviendo uno de sus momentos más dulces. “Están siendo unos años muy bonitos en los que estoy teniendo la posibilidad de disfrutar de momentos tan especiales como este. Un premio siempre te motiva para continuar en el camino, pero si encima viene de tu tierra, la felicidad es mucho mayor”, asegura.

Encumbrada por la prensa como “la voz de la nueva generación del cante jondo”, Rocío Márquez (Huelva, 1985) lleva más de una década labrando una sólida carrera artística que hoy desborda el panorama flamenco, donde es ya un claro referente y figura consolidada.

Rompiendo moldes

Sus múltiples colaboraciones con diversos artistas como Christina Rosenvinge, Jorge Drexler, Kiko Veneno o el prestigioso violagambista FahmiAlqhai, han hecho que la cantante despunte en cuanto a estilo, fusionando sus raíces flamencas con nuevos sones.

“Intento dejar al margen los prejuicios y la parte más racional. Suelo estar en conexión con la necesidad artística de cada momento y me doy la oportunidad de permitírmelo. No suelo ponerme límites ni me gusta encasillarme. Hay que estar receptiva e impermeable a las oportunidades que la vida te va poniendo por delante, ya sea un encuentro con un artista que admiras, actuar en un sitio diferente con nuevas oportunidades sonoras…”

A pesar de su sello propio, la versatilidad y el indiscutible talento de Rocío Márquez la han llevado a actuar en escenarios tan poco comunes para una estrella del flamenco como es el Festival Primaveral Sound.

“Es curioso porque si intento encasillar lo que hago o ponerle una etiqueta me doy cuenta de que es algo que puede ser muy cambiante y muy subjetivo al mismo tiempo. A mí algo que me marcó mucho fue el estar en el Primaveral Sound y ser la más tradicional del mundo y, al día siguiente, actuar en una peña flamenca y ser la más alternativa, cuando mi propuesta no estaba cambiando tanto”, cuenta.

Pero tiene claro que el arte no entiende de estereotipos. “Muchas veces intentamos poner unos criterios sin hacer evidente lo que todos sabemos, que es que el arte es subjetivo y depende del criterio del espectador. El no ponerme etiquetas es, en sí mismo, un posicionamiento artístico. Aunque, evidentemente, tengo una vinculación especial y casi matriz con el flamenco”.

Recientemente ha estrenado en Francia el espectáculo ‘Lamento’ con un coro francés llamado AEDES, de polifonía contemporánea. “Íbamos a estrenarlo en el confinamiento, pero se pospuso y el día 12 por fin pudimos hacer la puesta de largo. La verdad es que es un espectáculo apasionante. Nunca había hecho algo así junto a un coro de polifonía contemporánea. Ha sido un reto”, confiesa.

10 años de recorrido en Francia

Rocío Márquez se siente cómoda y muy acogida con el público francés. De hecho, ha sido la primera artista española en conseguir el prestigioso premio francés 'Les Victoires du Jazz' en la categoría de mejor álbum de músicas del mundo por su disco de flamenco 'Visto en el jueves'.

“Recibí justo este premio cuando estábamos confinados, de capa caída, cuando la cultura estaba sufriendo un duro golpe...esto me reconectó con las ganas de seguir trabajando”.

Con Francia tiene una relación muy especial desde hace ya más de 10 años. Después de ganar la Lámpara Minera en el XLVIII Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión (2008), se marchó a Arles, donde iba a actuar en un festival de verano como telonera de El Cigala. “Desgraciadamente Diego tuvo un imprevisto, salió a cantar un poco tarde y mi actuación, que al principio iba a ser de media hora, se duró dos horas. Gracias a esa noche pude llegar a muchas personas y darme más a conocer. A partir de ahí empecé a moverme más en Francia”.

Su ilusión: realizar más proyectos vinculados al cine

Hasta ahora ya ha hecho alguna incursión en el ámbito cinematográfico con la banda sonora de la película ‘Adiós’, dirigida por Paco Cabezas, en la que interpretó el tema ‘Me quedo contigo’; o con 'Cuando sale el sol', uno de los temas de la banda sonora de la película 'Entre dos aguas', del productor español Raül Refree.

Pero la onubense sueña con poder hacer nuevos trabajos en un sector que le apasiona: “Ya he tenido algún vínculo con el mundo del cine, pero me gustaría desarrollarlo un poco más. Esa es mi espinita”.

Una enamorada de su tierra

Aunque vive fuera, intenta venir siempre que puede a su tierra natal, Huelva. Una provincia que, dice, le enamora y le llena el alma.

“Huelva nos inspira en gran parte de nuestras composiciones. Sus rincones, su gente, su gastronomía. Para mí es muy especial porque me conecta con mis raíces, con mi infancia, mis amigos, con todos esos buenos ratos de cante que he echado…”

Rocío Márquez es de Huelva capital, aunque, asegura, pasó mucho tiempo de su niñez en Cortegana. Es por eso que se considera una enamorada de la Sierra y, en general, de toda la provincia.

“Yo creo que no nos falta ni un perejil. Te vas a la Sierra y te encuentras la belleza de las Grutas de las Maravillas. Después te encuentras la Corta Atalaya y su paisaje casi marciano que te transporta a otro universo, con colores y escenarios que parecen sacados de una película… Doñana y su marco incomparable, nuestras playas… Huelva capital y un atardecer desde la Cinta o el Conquero... el Muelle del Tinto…"

La cantante anima a visitar la provincia este verano por su gran abanico de oportunidades: "En pocos Kilómetros podemos disfrutar de paisajes totalmente diferentes. Invito a todos, incluso a los propios onubenses, a descubrirlos".

Huelva, una de las provincias con más fuerza en el flamenco

La onubense celebra que Huelva se haya colocado hoy en día como una de las provincias con más fuerza en el flamenco.

“Siempre he sido de la opinión de que esto no es casual. Esto es fruto de que hubo una generación de artistas (Mario Garrido, Eduardo Hernández Garrocho, Manolo López, Camilo Gómez Cruz…) que nos echaron más horas que un reloj a los jóvenes. Recuerdo cuando tenía 9 años e iba todos los sábados a la Peña Flamenca de Huelva. Allí, de forma desinteresada, Amparo Correa (que en paz descanse) se ponía con nosotros y, a su vez, muchos de los mayores también venían”, explica.

"Creo que tenemos grandes referentes con nombre y apellidos a los que agradecerles que a día de hoy Huelva sea cantaora no solo de fandango, sino de cualquier estilo del flamenco”.

Recuerda a Arcángel "siempre echando un cable", al Jaraqueño, a Jeromo Segura, a José María de Lepe, "a las mujeres de la peña que siempre han estado ahí y que encima han tenido ese discurso igualitario que tanta falta ha hecho siempre en el flamenco… a innumerables artistas que, primero fueron aprendiendo de sus mayores y que, después, se volcaron compartiendo su talento con los más jóvenes".