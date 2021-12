Profesores de Lepe se visten con falda y se pintan las uñas contra la transfobia

Todo comenzó cuando una niña trans de 11 años del CEIP César Barrios de la localidad comenzó a sufrir insultos y ataques por parte de algunos alumnos del colegio. Tras ver lo ocurrido, el equipo directivo y docente tomó cartas en el asunto y la respuesta de todo el centro en apoyo de la niña y para remover conciencias contra la transfobia se ha hecho viral: el director y muchos de sus profesores han recibido a los alumnos vestidos con faldas y con las uñas pintadas.

Tal y como recogen en Informativos Telecinco y en El Recreo Diario, la niña, de quinto de Primaria, comenzó a recibir insultos y burlas de algunos alumnos y hasta llegaron a prohibirle entrar en los baños de los niños.

"Desde Infantil sabíamos que esto iba a pasar y ahora ha llegado la maldad", explica Joaquín Hernández, director del CEIP César Barrios, en el citado medio. "Se le nota que no es el alumn@ ejemplar que era. Todo esto le está produciendo mucha apatía y mucho dolor", dice el director.

Una de las imágenes del día: el director del colegio César Barrios de #Lepe #Huelva recibe a los alumnos vestido con una falda, en apoyo a una alumna #trans que ha sido insultada por algunos compañeros. Los maestros y varios alumnos han ido a clase, además, con las uñas pintadas. pic.twitter.com/O9yPSKDRO3 — Fermín Cabanillas (@fermincaba) December 16, 2021

Tras lo ocurrido, el centro identificó inmediatamente a los responsables, quienes, según explica Joaquín Hernandez "lloraron, pidieron perdón, dijeron que no entendían que estaban haciendo daño, mostraron su arrepentimiento y una actitud muy positiva". Después, desde dirección se mandó una circular a todas las familias, explicando el problema e intentando implicar a toda la comunidad escolar. Un hecho que se ha convertido en todo un ejemplo de tolerancia.

Tal y como apuntan en la web de Informativos Telecinco, "El colegio es más que matemáticas, lengua, etc. y tenemos que estar a la altura para garantizar el bienestar de nuestro menor. Y vaya por delante, aunque no haga falta, que esto no va de adoctrinar, ni de pin parental, ni nada que se le parezca. Esto va de garantizar la libertad de las personas y de sus derechos, y si yo me pinto las uñas por ejemplo o me pongo falda (para que el niñ@ no se sienta solo y así promover el debate entre los demás para luego poder realizar las explicaciones oportunas) no dudéis en que lo haré y me da exactamente igual estar por las redes sociales o donde sea", aseguraba el director en la circular a las familias.

'No soy tu chiste'

Tras lo ocurrido, desde el centro han puesto en marcha la campaña 'No soy tu chiste', para gritar bien fuerte que "No se elige la sexualidad ni la identidad de género; nacen con uno. Se elige no expresarlo y vivir amargado, o manifestarlo y ser atacado".

Desgraciadamente son las opciones que se dan en la sociedad que vivimos: vivir amargado o ser atacado, pero en el CEIP César Barrios de Lepe esas opciones no existen. "Alumnado, profesorado, personal laboral, madres, padres y todo el que lo pise podrá hacerlo como quiera. No juzgamos tu manera de vestir y mucho menos de sentir. Cada día luchamos porque cada alumno y alumna asista a nuestro centro tranquil@, feliz y orgullos@ de ser quien es. Esto solo es el comienzo", explican.