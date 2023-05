El pueblo de Huelva donde mejor se come en España, según la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial de ChatGPT ha confeccionado una nueva lista muy deliciosa. Al ser preguntada por el "Top Ten" de los lugares de España donde mejor se come. La misma ha asegurado que es difícil elegir solo diez, pero estos son por los que se ha decantado, y uno está en Huelva.

El sistema de chat se rinde a la gastronomía española, le ha costado bastante elegir los 10 lugares donde mejor se come de España. Según ha publicado el diario AS, ChatGPT les ha desvelado, como si de una bola de cristal se tratase y con la rapidez de quien abre un libro, seleccionó su Top Ten particular de la mejor gastronomía española. Y un pueblo de Huelva aparece orgulloso en este listado del buen comer.

España se caracteriza por una gastronomía llena de calidad y sabor, aclamada por todo el mundo, hace poco fue elegida como la tercera mejor del planeta (y su mejor plato, uno con sabor onubense: el jamón ibérico). Y para buscar y encontrar lo mejor para llevarse al paladar, nada como recorrerse los pueblos de nuestro país. La Inteligencia Artificial ha encontrado con su habitual inmediatez los pueblos de España donde mejor se come y qué se debería de comer en ellos. Y éstos no han sido nada desacertados.

ChatGPT comienza con su respuesta asegurando que “España es un país conocido por su deliciosa gastronomía”. Y al haber muchísimos pueblos donde se come muy bien, no fue tarea fácil seleccionar solo diez. A la hora de repasar el sur, se tuvo que detener, irremediablemente, en nuestra provincia. Aracena es el pueblo que la Inteligencia Artificial destaca como uno de los pueblos insignes de la gastronomía española, y recomienda disfrutar en él del jamón ibérico de Jabugo, las setas de la Sierra de Aracena y el lomo de manteca.

Por el resto de España, también ha seleccionado San Sebastián (País Vasco) y sus pintxos y txuletas, Cáceres (Extremadura) y su también jamón ibérico, torta del casar y gazpacho, Cudillero (Asturias) y su fabada, su pote y el cabracho al horno, Ronda (Málaga) con su rabo de toro, sus migas y su berza rondeña, Haro (La Rioja) y su famoso lechazo y patatas a la riojana, Ullastret (Cataluña) y su guiso de pescado y calçots, Altea (Comunidad Valenciana) con su conocida paella, guiso de anguila y fideuá, Santiago de Compostela (Galicia) y su pulpo a la gallega, empanada gallega y lacón con grelos, y Santillana del Mar (Cantabria) con su quesadas y sobaos pasiegos y el cocido montañés.