El tenor Guillermo Orozco: "Vivo en una aldea de Almonaster y no la cambiaría por nada"

El tenor onubense Guillermo Orozco es uno de los protagonistas de la programación cultural de este viernes en el auditorio de la Casa Colón. Actuará junto al barítono (también onubense) Carlos Vinsac y la soprano zaragozana Estrella Cuello, en la gala lírica 'Canto a la Italiana'. Una cita muy especial en la que estas figuras de la ópera estarán acompañadas de la Banda Sinfónica Municipal de Huelva.

"Después de mucho tiempo casi sin poder cantar a causa de la situación que ya conocemos, cantar con amigos profesionales como Estrella y Carlos, dirigidos por Francisco de la Poza, es un verdadero regalo. Además con muy buena atención por parte del Ayuntamiento. Y sigo diciendo que la Banda Sinfónica de Huelva es de las mejores", asegura Orozco.

La primera parte de este concierto, que estará dirigido por Francisco de la Poza, constará de varias de las grandes óperas de Verdi, Puccini y Rossini, lo que permitirá al público disfrutar de las grandes líneas melódicas de la ópera italiana.

"Para este concierto hemos hecho un programa muy atractivo; La primera parte la dedicamos a la ópera italiana, y la segunda parte a la canción popular italiana, antigua y más contemporánea. De ahí el nombre: Canto a la Italiana", explica el onubense.

Guillermo, que ultima los ensayos para este esperada cita, nos confiesa que, pese a la complicada situación por la que ha pasado la cultura a raíz de la pandemia, su agenda comienza a reactivarse poco a poco.

"En este momento de mi vida, como siempre, me adapto a las circunstancias sin luchar mucho contracorriente, ya que el mundo de la música, en general, está transformándose aceleradamente. Hace años los teatros se llenaban, la gente tenía mucha más disposición para asistir a ver espectáculos en directo, comprar música, etc. Pero el mundo digital ha cambiado casi todo en el planeta.

¿Quién sabe si dentro de poco se valorará mucho más la música en vivo que lo que encontramos fácilmente desde un simple teléfono sin salir de casa?. Con todo, ahora tengo algunos proyectos que, poco a poco,....van saliendo".

En octubre actuará en la Zarzuela "La del Soto del Parral", con la Banda Sinfónica de Huelva y el Coro Teatro Lírico de Huelva en el Gran Teatro de la capital. Posteriormente, en el Teatro Lope de Vega (Sevilla) con la Banda Sinfónica de Sevilla. Además de otras sorpresas que prefiere no adelantar.

Al mismo tiempo, continúa componiendo canciones, que él mismo escribe y graba para después difundir a través de las diferentes plataformas digitales.

Huelva, su inspiración

"Sobre Huelva podría estar hablando mil años. En Huelva tenemos todo aquello que está en los sueños de casi todo ser humano: clima agradable, gastronomía de calidad, una Costa casi inigualable en belleza, la Sierra más verde y rica de Andalucía. Históricamente, llena de grandes civilizaciones y protagonista de momentos definitivos para el mundo. Huelva es destino para cualquier persona que quiera disfrutar".

Con estas palabras, Guillermo Orozco confiesa su amor por la tierra que lo vio nacer. Un lugar que lo enamora y que no cambiaría por nada.

"Vivo en una aldea de Almonaster la Real. Cuando tenía 19 años me fui a Madrid a estudiar canto y allí me quedé y empecé mi carrera profesional. Luego estuve once años viviendo allí. En plena carrera decidí, por varios motivos, venir a la Sierra de Huelva. Tenía también mucho trabajo y estaba casi más tiempo fuera que en la aldea. Hoy en día te puedo decir que no lo cambio por nada. Antes había que estar en grandes capitales para hacer una carrera decente, hoy no hace falta a mi entender. Gracias a la tecnología estamos más conectados a todos los niveles. Vivir en el campo es algo necesario, al menos para mí".

Para el tenor, Huelva es tierra de posibilidades "según para qué... Como ocurre en cualquier lugar del mundo".

Aunque tiene claro que en el campo artístico Huelva no es el mejor lugar para "crecer", sí lo es para tener una actuación y, por supuesto, para disfrutarla: "Tenemos, por ejemplo, una tierra y un clima ideales para la agricultura. La cría del cerdo ibérico en la Sierra es conocida en el mundo entero. Por eso y por muchas más cosas, pienso que Huelva es tierra de grandes posibilidades", afirma.

De todas las bondades que ofrece nuestra provincia, el tenor se queda con la tranquilidad que regala y aprovecha para animar a todos los lectores a descubrirla y saborearla.

"A todos aquellos que quiera tranquilidad, comer bien y disfrutar de naturaleza, les digo que se vengan a pasar los días que puedan, porque Huelva nunca se olvida. Y a los onubenses, que sepan que lo bueno lo tenemos en casa".