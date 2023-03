Descubre las recetas de torrijas de dos de las mejores pastelerías de la provincia de Huelva

Hola lector, nos hemos colado en dos de las pastelerías de referencia en la provincia, una en el norte y otra en el sur, Gran Vía, en Aracena y La Torre, en Lepe. Todo ello para que nos desvelen dos de las mejores recetas de torrijas para degustar en estas fechas.

Charlamos con sus pasteleros, la responsable del negocio Rosa Rodríguez en Gran Vía, y el jefe de producción de La Torre, Tarik Ezzedine. Decir que un servidor también le ha echado valor y ha sacado la su receta propia.

Desde la pastelería de Aracena, Rosa usa la receta típica serrana que es de huevo y leche, aromatizada en este caso con cítricos y canela. Una vez la torrija está empapada, se fríe, y tras sacarla del aceite se pasa por miel de la Sierra de Aracena. El secreto de esta Pastelería, nos cuenta que está en su pan, que también elaboran, un brioche que es espectacular.

Para la siguiente receta nos hicimos unos kilómetros y bajamos hasta la costera ciudad de Lepe. En su centro se encuentra la mítica pastelería La Torre. Tarik nos hizo una versión de su torrija, siendo éstas llamadas torrijas libanesas. En este dulce, Tarik, aparte de leche y huevo, usó un producto muy propio en la tierra de su infancia, azahar en el Brioche, que también elaboran. Esta receta se la trajo al pueblo de su madre, y ahí la fusionó con la de los hermanos Ortiz, propietarios de la pastelería. La propuesta de Tarik, una vez frita y escurrida, es cubierta con una crema tostada, la cual nos recomienda hacerla en casa, si queremos, con un soplete de cocina.

Yo, por mi parte, me he venido arriba, y aunque no tengo el nivel de estos maestros, voy a contar mi receta. En Cuaresma, este postre tan nuestro tiene su punto álgido, y en mi lugar, ya que es un postre de Semana Santa, y yo colaboro con la marca que la lleva hasta en el nombre. Mi torrija es con una crema de anís de, como no, Martes Santo. Esta sería la receta:

INGREDIENTES

- Pan Brioche - Huevos de gallinas libres - Nata - Licor crema de anís Martes Santo - Miel - Aove Olibeas - Frutos rojos de Masiá

ELABORACIÓN

1. Batir muy bien los huevos, añadirles la nata y un chorreón de crema de anís. Batir de nuevo y echar el pan. 2. Una vez la rebanada está bien empapada, en una sartén ponemos un poco de aove de Olibeas y las marcamos bien por las dos caras, sin freírlas, más bien plancha. 3. Todavía en caliente, le añadimos un poco de miel por encima. 4. Añadimos los Frutos rojos, que pueden estar pasados por miel.