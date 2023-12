Comer de categoría frente al mar de Huelva, una realidad en esta taberna

Uno de los planes preferidos para este puente de diciembre es, como no, la tranquilidad y desconexión de nuestras playas. La arena fina, el mar salado, la paz que se respira y la mejor gastronomía, no pedimos más para estos días ideales para desconectar.

Muchas son las maravillosas opciones de nuestra costa para degustar los productos más frescos que los marineros onubenses traen a nuestras mesas, pero si estás o vas a pasar por la playa almonteña de Matalascañas, apúntate este chiringuito que es una apuesta segura para irte con el paladar más que contento.

Os hablamos de Costaluz Taberna, un restaurante a pie de playa con una variada carta que es un espectáculo para los más sibaritas. Un referente de la gastronomía de Huelva regentada por el chef onubense Álvaro Alonso que, junto a su mujer Elke, directora de sala, pone a disposición de sus clientes unos platos que son dignos de repetir. Un restaurante de playa en los que casi puedes poner los pies en la arena en una de las localidades veraniegas más aclamadas.

Y no solo lo decimos nosotros, pues en tan solo cuatro años se ha colocado como el segundo mejor restaurante de Matalascañas en la plataforma líder de reseñas TripAdvisor, con una nota media de sobresaliente a su producto, atención e instalaciones.

Además, es uno de los pocos establecimientos de esta playa que abre durante todo el año, no solo en verano. Por lo que si no estás por la zona en este puente, no te preocupes, a continuación os dejamos el calendario de Costaluz Taberna para el mes de diciembre.