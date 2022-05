La tensa espera del Recre en el mercado

El principal mercado del Decano está todavía en juego y ello condiciona la planificación deportiva recreativista. Pocos fichajes hará el Recre en Tercera RFEF. Sus ojos están puestos en Segunda y Primera, de donde vendrá el núcleo de un bloque que tendrá que partir de nuevo con la máxima exigencia. La campaña 2022-23 tendrá como nuevo reto el ascenso de división. Es una realidad asumida. A esas dos competiciones principales de las que se nutrirá la plantilla todavía les queda más de un mes entre la fase regular y la promoción de ascenso.

Con el final de la competición en Tercera RFEF se paraliza el trabajo sobre el verde, pero no en la moqueta de los despachos. En el Nuevo Colombino en estos momentos la actividad tiene una doble dirección. Por un lado hay que liquidar la actual temporada y ello conlleva concretar las renovaciones de aquellos futbolistas con los que cuenta la entidad tras el ascenso (no todos los que lo tienen firmado por contrato estarán en el próximo proyecto) y despejar las dudas con los que sí lo tienen cerrado pero que en algunos casos su futuro puede no estar en el Decano al subir la exigencia deportiva. Son labores que dependen en exclusiva del director deportivo. Dani Alejo puede avanzar sin necesidad de tener atada la piedra angular del próximo Recreativo: el entrenador. Se espera que en los próximos días se haga público el listado de aquellos jugadores con los que cuenta la entidad. Será el primer paso en la planificación.

La salida de Alberto Gallego obliga al club a buscar un nuevo capitán para la nave. Prisas no hay porque las fechas no son perentorias y porque sentarse en el banquillo del Nuevo Colombino es un reto apetecible para prácticamente cualquier técnico de Segunda RFEF para arriba, por más que el Recre sea un recién ascendido. El empaque del club, su trascendencia nacional y el impacto que tiene lo convierten en un rival en el mercado ante el que pocos pueden competir incluso en un escalón superior.La pretemporada no arrancará antes del 15 de julio aproximadamente. Quiere esto decir que todavía hay un margen más que suficiente con 70 días por delante. En Huelva la costumbre es construir proyectos casi nuevos de un año para otro con una quincena de margen o a veces hasta menos, por lo que prisas no hay.

Una vez que Alejo complete la parte del trabajo que le corresponde en solitario, será la llegada del elegido para el banquillo la que marque la siguiente etapa de la planificación. Por más que el club tenga informes, futbolistas analizados y contactos hechos, al final el entrenador tendrá mucho que decir y su anuncio no será antes de que acabe el presente mes. Será así porque los principales objetivos tienen equipo y no podrán ser anunciados antes de terminar en su destino. Por poner ejemplos recientes, Salmerón fue confirmado un 9 de julio, Casquero lo hizo el día 12, Monteagudo madrugó un poco más para confirmar su incorporación el día 1 y Alberto Gallego fue quien más temprano lo hizo de los últimos tiempos al llegar un 26 de junio. Puede ser la referencia en cuanto a los plazos con los que trabaje el club. No quiere decir, obviamente, que el acuerdo no pueda ser anterior y permitir al Recre adelantar trabajo.

La ansiedad del aficionado es lógica porque resulta inusual un periodo tan prolongado sin competición y con un flujo de actualidad deportiva paralizada. La situación recuerda al 2020 cuando la pandemia obligó a interrumpir la competición a finales de marzo y el equipo estuvo hasta septiembre sin volver a disputar un partido y cuando lo hizo fue sin público. Ahora la causa es mucho más agradable, hacer los deberes en la liga regular supone aguantar casi dos meses de tensa espera con escasos anuncios y pocas novedades más allá de los movimientos institucionales.