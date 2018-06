¿Es la selección todavía favorita?

Hace tres días, la selección española era indudablemente una de las más firmes candidatas para ganar el Mundial de Rusia, pero el mundo del fútbol debate ahora sobre si mantiene su cartel de favorita o si se cayó tras el abrupto despido del técnico Julen Lopetegui en vísperas de su debut.

Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. Pero también hay quienes afirman que cuando crees que lo has perdido todo te das cuenta de que siempre puedes perder algo más. Es cuestión de ser optimista o pesimista.

"Tenemos que hacer que ocurra", fue el mensaje de automotivación que el equipo español llevó a su cuartel general de Krasnodar, y que ahora mismo parece sometido a mil interpretaciones. Igual que la condición de aspirante antes de comenzar el Mundial.

El mundo del fútbol reaccionó con una mezcla de estupefacción e interrogantes a la abrupta decisión de despedir a Lopetegui. "Que se tome una decisión así antes del primer partido del equipo es tremendo. Provoca una intranquilidad innecesaria dentro de la Federación y también en el equipo", razonó el seleccionador alemán, Joachim Löw.

Por su parte, el centrocampista brasileño Paulinho sostuvo que el equipo entrenado ya por Fernando Hierro sigue en primera línea de salida para el Mundial: "Que la selección de España es favorita es seguro".

Pero para el ex futbolista inglés Gary Lineker, la selección española se cayó de la candidatura para el título. "Ya no apuesto más por España a no ser que hagan algo ingenioso como pedir a Pep Guardiola que se haga cargo por unas pocas semanas", señaló con ironía en Twitter.

Como poco, se puede considerar que el papel de clara candidata con el que la selección española comenzaba el Mundial aparece en estos momentos con un enorme signo de interrogación.

Más allá de la idoneidad del despido del técnico, que sigue provocando debates en España, no es sólo que el combinado pierda a su seleccionador a las puertas de su debut, sino que ahora tiene un entrenador novato, el primer partido es ante Portugal, la actual campeona de Europa, y Lopetegui era un técnico de consenso. Era apreciado por la crítica por la versatilidad de sus esquemas y querido casi unánimemente por todo el vestuario.

El encuentro ante Portugal marcará en qué punto se encuentra actualmente la selección española. Si obtiene un buen resultado, rearmará su fe. Si no lo consigue, se caerá de su condición de aspirante. Son 90 minutos para comenzar a definir si España cree en el título. Y si los demás creen en ella.