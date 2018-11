El Ayamonte pierde ventaja

El Ayamonte seguirá liderando una semana más una Primera Andaluza que no deja de arrojar sorpresas y que parece más interesante que nunca. El cuadro de Juan Palma estuvo a punto de perder ayer su condición de invicto en el feudo del Cortegana, pero un gol de penalti de Marcos a ocho minutos del final sirvió a los de la Puerta de España para rescatar un punto. Antes había marcado Raúl Cubiles para los serranos. El empate sirve a los fronterizos para tomar un poco más de ventaja sobre el Aroche, pero el resto de perseguidores se acercaran ahora a la cabeza de la tabla.

Llama poderosamente la atención la presencia del Mazagón en la zona alta después de que el combinado de Wito ascendiera de categoría en el pasado ejercicio. Los costeros sumaron los tres puntos tras doblegar al San Roque B (2-1). Se adelantaron los locales gracias a un nuevo tanto de Jordan, pero Ilde devolvió las tablas al marcador a la hora de partido. Cuando restaba un cuarto de hora para la conclusión el juvenil Limón dio el triunfo a los mazagonenses.

En la zona media se vieron las caras Olont y Cruceño. Los de Eloy Vaz consiguieron quedarse con los puntos y también se encaloman en la zona alta de la clasificación, justo por detrás del Mazagón. No fue un encuentro fácil para los panturranos, a pesar de la holgura que demostró el marcador (2-0). Canito adelantó a los locales al cuarto de hora, pero los de Tomás Sánchez no bajaron los brazos. Así, el segundo gol olontense no llegaría hasta la recta final del encuentro. Guille fue el encargado de aumentar la ventaja local desde el punto de penalti.

Llama poderosamente la atención la presencia del Mazagón en la zona alta después de que el combinado de Wito ascendiera de categoría en el pasado ejercicio

Si la pelea por estar lo más arriba posible es intensa, mucho más está siendo la lucha por evitar las posiciones de descenso. El Bonares parece haber cogido una racha victoriosa que le ha acercado a abandonar la zona de peligro. El combinado bonariego aprovechó la visita del colista Rubias para volver a ganar (2-0).El protagonista del encuentro fue Curi, que anotó los dos tantos del cuadro local, que terminó con un hombre menos por la expulsión de Antonio en el descuento.

Otro golpe encima de la mesa dio el Canela, que mete en serios problemas al Zalamea. Los fronterizos vencieron (3-1) en un encuentro disputado y que se acabó decantando gracias a la mayor pegada ayamontina. Amin y Paulo pusieron el 2-0 antes del descanso, mientras que Pablo Matilla recortó distancias desde el punto de penalti a falta de 25 minutos para el final. Entonces apareció la figura de Casiano para volver a cerrar el partido en el minuto 75. Los visitantes terminaron el choque con un hombre menos después de que José Ángel viese la roja directa a siete minutos del final.