Oro y plata para el AMK-Chitae de Lepe

El joven taekwondoca Amériko González, del club AMK-Chitae de Lepe, se ha hecho con la medalla de oro en su categoría, la máster expert de menos de 68 kilos, en el Campeonato de Andalucía de Taekwondo sub 21 y Máster que se disputó en Baza. Por su parte su compañero de equipo, Jesús Serrano, logró la plata, mientras que el tercer participante lepero, Ángel Joaquín Fernández, consiguió meterse en cuartos de dicha competición, siendo el único lepero de los tres participantes que se quedó fuera de los puesto de podio.

Por su parte, Jesús Serrano ha realizado buenos combates pasando a la final tras una semifinal bastante dura, no pudiendo finalmente en la gran final imponerse a su oponente, al que no obstante plantó cara y remontó en el segundo asalto. A partir de ese momento, según señaló su club, el AMK-Chitae de Lepe “se le empezó a escapar el combate por falta de concentración”. A pesar de ello ha sido todo un éxito ya que sólo tiene 15 años y es su primer campeonato sub 21.

En el caso de Ángel Joaquín Fernández, el club lepero indicó que “ha mejorado mucho y sus combates ya no tienen nada que ver con los de antes” a lo que añade que “poco a poco va adquiriendo conceptos que le hacen avanzar”. En este sentido salió victorioso de un “duro primer combate, pero ya en cuartos no supo gestionarlo bien y se le fue de las manos”.

Por todo ello, concluye el club, “nos vamos con más experiencia y con trabajo de cara a la próxima competición”, a la vez que ha agradecido el apoyo de los padres de los competidores y el de la Federación Andaluza de Taekwondo –FAT– “por seguir trabajando en esta dirección”. También ha agradecido el patrocinio de Opticalia Lepe. Por su parte, en el mismo campeonato, el cartayero Ángel de la Cruz, en representación del Club Kumgang Taekwondo de dicha localidad costera, se ha hecho con la medalla de bronce en el peso de hasta 58 kilos.

El campeonato fue organizado por la FAT, para lo que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Baza, la Diputación Provincial de Granada y la Consejería de Deportes de la Junta.