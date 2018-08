Un proyecto cargado de ambición

A ver si a la tercera puede ser la vencida. El San Roque de Lepe comienza este domingo en la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan su tercera temporada consecutiva en el grupo X de Tercera División, con la idea de que este año sí sea posible pelear por el ascenso a 2ª B, o al menos, llegar al tramo decisivo de la liga regular metido en el grupo de cabeza que luche por una de las cuatro primeras posiciones que dan derecho a disputar el play-off de ascenso.

Tras los dos fracasos en las dos últimas temporadas, la primera con una apuesta por jugadores veteranos y la segunda con la juventud de la gran mayoría de los miembros de su plantilla como característica principal, la dirección deportiva del club aurinegro ha apostado para esta campaña por una mezcla de veteranía y juventud, que se unen a algunos futbolistas que permanecen de la temporada pasada, Fran Lepe, Nico Gaitán, Camacho, Sergio Rodríguez e Higor Rocha.

Los filiales del Betis, Córdoba y Cádiz así como Algeciras, Écija o Ceuta serán los rivales

Entre los nuevos fichajes del San Roque se encuentran algunos nombres ilustres que regresan a la entidad lepera, como son los casos del portero Nico Monclova, los centrocampistas Manu Fidalgo y Ekedo, o el media punta Keita Junior, además de otros nombres que han destacado en la pretemporada como el joven portero canario Álvaro Robles, los defensas Fatah o Thomas, la polivalencia de Sumy o la calidad de Pablo Ganet, un futbolista llamado a ser uno de los destacados dentro del grupo X de Tercera en la temporada que está a punto de comenzar. Además, el club negocia la cesión del recreativista Cerpa y la incorporación del exalbiazul Miguelito, según publicó ayer DiariodeHuelva.es.

Así, la plantilla que dirigirá como entrenador el debutante en los banquillos Alex Hornillo queda compuesta, a la espera de algún fichaje más de última hora, por los porteros Nico Monclova, Álvaro Robles y Chus; los defensas Fran Lepe, Fatah, Siles, Sumy y Thomas; los centrocampistas Nico Gaitán, Ekedo, Manu Fidalgo, Camacho, Sergio Rodríguez, Javi Ordóñez y Pablo Ganet; y los delanteros Higor Rocha, Pedro Mérida, Keita Junior y Moha.

Con todo, a pesar de todos estos mimbres, algunos de ellos futbolistas muy reputados en la categoría, el nombre más destacado de este San Roque de Lepe 2018-19 es el de su entrenador: Alejandro Hornillo Villalón. El que fuera jugador del equipo lepero durante cinco temporadas, repartidas en tres etapas distintas, ha visto una opción inmejorable en la oferta que le hizo la dirección deportiva aurinegra para comenzar su aventura en los banquillos en la que no dudó en calificar como "mi segunda casa". Hornillo valoró como aspectos a favor en la toma de esta decisión que "tengo muchos y buenos amigos aquí, y ante la llamada del club, yo no tenía más que decir que sí y embarcarme en este mi primer proyecto, que considero muy bonito y que encaro con mucha ilusión y con la intención de devolverle al club todo lo bueno que me ha dado a mí".

El nuevo técnico aurinegro no ha tenido reparos en admitir que "es verdad que en cuanto al grupo de jugadores que se ha formado, creo que podemos ser optimistas y el trabajo puede ir encaminado a estar entre esas plazas que al final nos puedan dar opción al play-off", reconociendo, eso sí, que "después saldrá lo que tenga que salir, pero esa va a ser nuestra exigencia y la meta que nos marcamos". También manifestó sentirse satisfecho con la plantilla que tenía y con la pretemporada realizada: "Habrá que verlos competir, claro, pero lo que se ha podido ver durante la pretemporada lo considero muy positivo en cuanto al saber hacer y al trabajo desarrollado, y aunque sabemos que el fútbol es caprichoso en cuanto a resultados, haciendo las cosas bien estaremos más cerca de ganar que de perder", y en ese sentido se mostró contento, aun reconociendo que todavía "faltan cosas, pero estamos en la línea buena para empezar la temporada este domingo con una buena nota".

Alex Hornillo señaló como posibles rivales para estar arriba en la pelea por el play-off en esta "mini-Segunda B", como calificó al grupo X de Tercera para este año," a los recién descendidos Écija, Córdoba B y Betis B, al Cádiz B, que estuvo a punto de ascender, además de Algeciras, Ceuta o incluso Utrera con proyectos importantes".

Por último, el entrenador del San Roque envió un mensaje a la afición lepera pidiéndole "que venga al campo y apoye al equipo como siempre ha hecho y como yo la recuerdo. Yo creo -añadió- que este año va a disfrutar. Con nuestros mimbres en lo deportivo y con su apoyo puede ser un año bonito para todos".