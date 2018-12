El objetivo para 2019 del Sporting es cerrar cuanto antes la permanencia

Llega el final de año y es momento de hacer examen. Repasar lo acontecido en este 2018, analizar los errores cometidos y resaltar lo positivo, es una buena forma de encarar un nuevo año en el que todo está por llegar. Una perspectiva más que válida para proyectar el camino a seguir. El Sporting Puerto de Huelva tiene claro su objetivo para 2019: atar la permanencia lo antes posible.

Las espartanas, tras un inicio de Liga aciago –en el que llegaron a estar 10 jornadas sin conocer la victoria– encaran la vuelta de las Navidades con la fuerza de ver al equipo responder sobre el verde. La derrota ante el Atlético de Madrid (3-1), líder de la categoría, en el último partido de Liga no empaña final de año redondo en lo deportivo en el que el cuadro albiazul logró puntuar en 4 jornadas consecutivas. Ganó ante Espanyol (1-0), Real Sociedad (0-1) y Málaga (2-0) y empató ante el Granadilla Tenerife (1-1). Las sportinguistas volverán a la los terrenos de juego décimo cuartas clasificadas con 12 puntos. Y sobre todo “con mucha ilusión”. Así lo ve el entrenador Antonio Toledo, quien este 2018 cumplió 400 partidos en la élite del fútbol. “La reacción en el último mes de competición después de la mala racha ha sido muy buena”.

El técnico, pese a las buenas sensaciones mostradas por el equipo estos últimos partidos, es claro en señalar que “esta temporada el objetivo es la permanencia, no puede ser otro”. Toledo, si tiene que destacar un momento de 2018, se queda con la “permanencia matemática” lograda en Zubieta ante la Real Sociedad en la vigésimo octava jornada, a 3 del final del campeonato. “Después de un año muy duro” fue una victoria muy significativa. En aquel partido, el único gol del encuentro y el que certificó que el Sporting se quedaba un año más en primera fue de la capitana Anita, quien reconoce que “no se puede quedar solo con un momento de 2018”, ya que cuando se “trata de fútbol me tengo que quedar con todos”, sean mejores o peores. Como objetivo señala lo mismo que el míster, “después de la eliminación de Copa no puede ser otro que la salvación”. Salvar la categoría lo antes posible les daría una “alegría que ya nos toca”.

La falta de gol condicionó, sin duda, esta mala racha de inicio de temporada. El cuadro onubense se quedó sin ver puerta en cinco de las diez jornadas en las que no ganó, ante el Athletic Club de Bilbao, Rayo Vallecano, Logroño, Valencia y Betis. Fue este último choque, en la ciudad deportiva Luis del Sol, el que Antonio Toledo definió como punto de inflexión para la remontada en los encuentros que le siguieron. El gran trabajo en defensa y bajo palos, y el gran acierto en jugadas a balón parado han definido al Sporting de este final de temporada. Otro partido que marcó el devenir de la temporada fue el de Copa de la Reina ante el Rayo (2-2). Una eliminación, tras la tanda de penaltis, que “nos permitió centrarnos en la Liga que era lo realmente importante”, señala Anita.

El equipo vuelve al trabajo el próximo 2 de enero con la mente puesta en el partido contra en el Sevilla –último clasificado con 9 puntos– en los campos federativos de La Orden, el domingo 6 de enero a las 11:30. Un choque con sabor a final, aunque Antonio Toledo prefiere rehusar esa definición “no me gusta llamarlo final porque aun queda mucho por jugarse, pero sí es verdad que el Sevilla está 3 puntos por debajo y una victoria sería, no decisiva, pero sí muy importante”. Anita corrobora la premisa del míster, “no es una final porque quedan 16 jornadas por delante, pero sí un partido de 4 puntos y que puede marcar la trayectoria del año”.

La capitana sportinguista es, de momento, la única duda para el partido frente al Sevilla por una lesión en el isquio. Antonio Toledo espera poder contar con una de sus fijas en el once, “tenemos que esperar a ver cómo evoluciona cuando lleguemos de las vacaciones”. La jugadora sevillana está teniendo un proceso de recuperación ahora en Navidades, “estoy haciendo trabajos con el fisio para estar para el partido con el Sevilla, y ponerme a punto lo antes posible”.