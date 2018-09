La mágica 'pole' de Hamilton

Lewis Hamilton (Mercedes) dio un nuevo golpe sobre la mesa al conseguir la pole, con una vuelta que él mismo definió como "mágica", en la clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, por lo que partirá hoy desde el primer lugar de la parrilla de salida.

Hamilton, que no había tenido buenos tiempos con su Mercedes a lo largo del fin de semana en el circuito Marina Bay, completó una gran vuelta en la Q3 con un registro récord de 1.36,015, superando en tres décimas a Max Verstappen (Red Bull), y por más de seis a Sebastian Vettel (Ferrari).

Después de una Q1, en la que marcó el decimocuarto mejor tiempo con los neumáticos superblandos calzados en su monoplaza, el británico dejó de lado los experimentos y colocó los hiperblandos. Ello le dio un salto de calidad a su Mercedes, que no desaprovechó en el último tramo de la clasificación.

Con las gomas nuevas y en su primer intento, el cuatro veces campeón del mundo completó su vuelta rápida para dejar de lado cualquier posibilidad del resto de pilotos y conseguir así la pole número 79 de su carrera deportiva.

"Fue una sesión de clasificación muy dura, pero esa vuelta la sentí mágica", destacó el británico. "No sé de dónde vino, pero todo se unió. Fue realmente especial, no creo que haya habido un instante malo en toda la vuelta, fue perfecta", añadió el líder del Mundial.

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, coincidió con su piloto: "Sí, fue oro en polvo. No puedo explicar lo que sucedió en esa vuelta. Lewis es una persona excepcional y un piloto excepcional".

Verstappen consiguió meterse como cuña entre los líderes del campeonato, ya que superó por tres décimas el registro de Vettel, frustrado por la diferencia que le sacó el británico. Disputadas 14 carreras, Hamilton lidera el Mundial con 30 puntos de ventaja sobre el alemán.

Vettel se lamentó por encontrar un poco de tráfico en cada una de sus salidas en la Q3: "Obviamente no es lo ideal. Queríamos obtener la pole y no pudimos hacerlo. Fue una sesión de clasificación complicada, así que no conseguimos nada mejor que el tercer puesto. Tuvimos dos vueltas para mejorar y no lo pudimos hacer".

"Creo que tenemos un buen coche. Es un poco más difícil detrás, pero creo que hay opciones", añadió el germano.

Más atrás se colocaron Valtteri Bottas (Mercedes), Kimi Raikkonen (Ferrari) y Daniel Ricciardo (Red Bull).

El mejor más allá de las tres escuderías top fue Sergio Pérez, que llevó a su Force India hasta el séptimo puesto, por delante de Romain Grosjean (Haas) y su compañero de equipo, Esteban Ocon.

Fernando Alonso (McLaren) y Carlos Sainz (Renault) quedaron fuera de la Q3 y hoy compartirán la sexta fila de la parrilla, con el undécimo y el decimosegundo puesto, respectivamente.