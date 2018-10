Con hambre de selección

Marc Bartra ha regresado con ganas a la selección española. Tras quedarse fuera de la lista del Mundial de Rusia, el central quiere recuperar ahora su sitio ahora con Luis Enrique. El internacional bético declaró ayer que en el combinado nacional se percibe "la ambición, el hambre, y lo que transmite" el técnico asturiano, que puede "dar frutos" en el futuro. A sus 27 años, Marc Bartra atraviesa un gran momento profesional. Es titular en el Betis a las órdenes de Quique Setién y ha vuelto a la selección de la mano de Luis Enrique.

"En esta selección se percibe la ambición, el hambre, y lo que transmite el entrenador, tanto con balón como sin él, siendo compactos y agresivos", dijo Bartra ayer en rueda de prensa en la Ciudad el Fútbol, donde destacó el buen ambiente que se vive en la selección.

"La convivencia es muy buena, hay un grupo de jugadores y personas con las que me siento muy cómodo y eso también forma parte de que si fuera van bien las cosas dentro se percibe. Además, en los partidos jugados casi no hemos dado opción al rival", señaló el defensa, protagonista en el partido ante Gales al anotar uno de los goles de la selección.

Formado en la cantera del Barcelona, Bartra coincidió en el primer equipo azulgrana durante dos temporadas con Luis Enrique. "Lo conozco desde que tenía diecisiete años. A nivel táctico domina las facetas del juego en cualquier posición y más o menos sigue los mismos conceptos con los que ganamos tanto con el Barcelona. Yo creo que su trabajo puede dar muchos frutos con la selección", apuntó.

En el Barcelona, Bartra tuvo un papel secundario a la sombra de Gerard Piqué. Su retirada de la selección ha abierto más posibilidades para otros centrales.

"No está Piqué, pero hay competencia y el nivel sigue siendo alto. En el Barcelona estaba a un gran nivel y para mí no fue nada fácil. Era un equipo que te exigía día a día estar al cien por cien y es lo mismo que pasa en la selección", manifestó el central catalán, feliz ahora a las ordenes de Setién en el Betis.

"El cambio de país, de Liga y de club para venir al Betis fue también para estar en la selección. Además me permite seguir a un gran nivel jugando con la filosofía de tener el balón, que es la que me gusta", señaló el defensa, que continuó con sus elogios para su nueva situación desde enero en el equipo verdiblanco: "Quique Setién da confianza al jugador, y su estilo y la filosofía la intenta transmitir. Esa tranquilidad me ha llegado en el Betis y también por edad me siento más maduro para afrontar lo que me piden todos los entrenadores".

El próximo partido de España será frente a Inglaterra en el estadio Benito Villamarín, el estadio donde Bartra sabe que le espera un gran recibimiento, aunque, en principio, esta vez partirá desde el inicio en el banquillo. "Para mí es especial porque desde los meses que llevo he sentido el cariño de la afición y que la selección pueda ir es importante, porque hay mucho sentimiento. Va a ser especial y en mi caso estoy orgulloso de ser jugador del Betis", señaló el central, que ha recuperado en el equipo verdiblanco esas ganas de competir al máximo nivel que ahora también exhibe la selección española.