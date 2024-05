La emocionante reacción de la onubense Carolina Marín: "No tengo palabras, soñaba con ganar el Princesa de Asturias"

La jugadora onubense de bádminton Carolina Marín aseguró no tener "palabras" tras haber sido galardonada este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024, un premio que era "un sueño que ahora se ha hecho realidad". "No sé por dónde empezar, no tengo palabras suficientes, pero gracias al jurado por haber pensado en mí y por haberme elegido ganadora, es un sueño. Hace varios años lo hablaba con mi madre y soñaba con conseguir este premio y se ha hecho realidad", recalcó en rueda de prensa en el Consejo Superior de los Deportes (CSD).

La onubense, campeona olímpica en Río de Janeiro y triple campeona del mundo, se mostró "agradecida y muy emocionada", y confesó que cuando recibió la llamada este miércoles por la mañana tuvo que dejar de entrenar y se puso "a llorar". Marín dio las gracias a su equipo, familia y, sobre todo, a su padre y su madre por darle "la oportunidad" de mudarse a Madrid cuando tan sólo tenía 14 años para demostrar su potencial en "un deporte tan desconocido". "Gracias a todos lo éxitos que he tenido he conseguido que en España se habla de bádminton y eso es orgullo muy grande", admitió.