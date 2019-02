La UEFA explica porqué anuló el gol del Ajax

Tras el partido de Champions que enfrentó al Real Madrid con el Ajax en Ámsterdam, en el que se anuló un gol a los holandeses tras actuar el VAR, la UEFA ha tenido que dar explicaciones. El organismo europeo lo hizo a través de su cuenta en Twitter del motivo por el que se anuló el tanto del Ajax al Real Madrid en la primera parte del partido disputado en Amsterdam, al encontrarse en fuera de juego Tadic tras el rechace de Courtois que provocó el gol de Tagliafico.

"En el minuto 38 del Ajax-Real Madrid, el gol de Nicolás Tagliafico fue anulado después de la revisión del VAR. El árbitro identificó que Tadic, compañero de equipo, estaba en posición de fuera de juego e interfería al portero, impidiéndole jugar o poder jugar el balón mientras se realizaba el cabezazo", explica UEFA.

"Esto estaba en línea con el protocolo VAR, por lo que el gol se anuló correctamente y se decretó un libre directo por el fuera de juego", añadió junto a una imagen del colegiado esloveno Damir Skomina revisando la jugada y otra trazando líneas que muestran la posición antirreglamentaria.

VAR in the UCL: in the 38th minute of the Ajax v Madrid first leg, Nicolás Tagliafico’s headed goal was ruled out following a VAR review. The referee identified that Tagliafico’s team-mate Dušan Tadić was in an offside position and interfering with the goalkeeper - pic.twitter.com/sPtZFd6YiB