Toca confirmarlo en Jerez

Ahora no se puede fallar. Después de la remontada del pasado jueves con un jugador menos sobre el Atlético Espeleño que deja al San Roque de Lepe a solo dos puntos del play-off de ascenso, sería imperdonable ahora desaprovechar la oportunidad de seguir acercándose a esa zona de privilegio de la clasificación. El encargado de tratar de impedirlo será el Xerez CD que recibe hoy al equipo lepero a partir de las 16:30 en el estadio de La Juventud de Jerez de la Frontera.

El conjunto entrenado por Alex Hornillo -que hoy volverá al banquillo tras cumplir sus dos partidos de sanción- dejó muestras en su último partido que tiene orgullo, y también juego, como para poder estar en la pelea por los puestos de cabeza a poco que sea capaz de alcanzar una línea de regularidad. Además, el triunfo sobre el Espeleño ha servido para recuperar a un futbolista como Sergio Rodríguez que puede ser muy importante de cara al futuro en el esquema de Hornillo, después de un comienzo de competición en el que no ha tenido la influencia en el juego aurinegro que cabría esperar teniendo en cuenta su calidad, y la constatación de que con Sergio Martínez está bien cubierto el lateral izquierdo del equipo.

Otra buena noticia para el San Roque en el partido de hoy es la vuelta de Higor Rocha y Ekedo tras cumplir su respectivo partido de sanción el pasado jueves, lo que abre el abanico de posibilidades al técnico aurinegro a la hora de componer su convocatoria y su once inicial.

El de esta tarde será el tercer enfrentamiento de esta semana para el conjunto aurinegro, los tres ante rivales de la zona baja de la clasificación. El de hoy, el Xerez CD -el de toda la vida-, llega al partido en puestos de descenso. En estos momentos es 18º con 12 puntos, a 2 de la salvación, lo que hace evidente la necesidad de los puntos en juego para intentar escaparse de la zona de peligro.

La mala trayectoria del conjunto jerezano obligó a su directiva a cambiar de entrenador. Juan Pedro Ramos tuvo que abandonar el cargo, ocupando su puesto el veterano Antonio Montero Nene, aunque todavía no se ha podido sentar en el banquillo por problemas con el finiquito del técnico anterior. En todo caso, el cambio de entrenador no ha tenido el resultado buscado y en los cinco partidos en los que Nene ha estado al frente del equipo no ha podido conseguir más que 5 puntos, lo que mantiene al Xerez CD en descenso.

De la capacidad del San Roque de saber aprovechar el posible nerviosismo de su rival por la complicada situación que tiene, pero sobre todo de sacar a relucir la calidad que hay en su plantilla, dependerá que los tres puntos en juego vuelen hasta Lepe o se queden en Jerez de la Frontera.