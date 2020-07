El Sporting refuerza su plantilla

El Sporting de Huelva ha cerrado sus dos primeras incorporaciones de cara a la próxima campaña. Se trata de la delantera Jeni Morilla, que regresa a Huelva, y de la lateral Pau, procedente del Atlético de Madrid. Morilla vivirá su tercera etapa como jugadora sportinguista. La sevillana ha señalado que está “muy contenta por volver a Huelva, la ciudad que me vio crecer”, al tiempo que mostró su deseo de estar cuanto antes “a las órdenes de Antonio Toledo y Jenny Benítez y poder empezar la nueva temporada”.

La futbolista de Coria del Río ya estuvo desde mediados de la temporada 06/07 hasta la temporada 08/09 y en las temporadas 11/12 y 12/13 en el Sporting, “el equipo que me hizo debutar en Primera División femenina, luego me vine a Sevilla, luego estuve una segunda etapa allí y esta ya es la tercera y estoy muy contenta, es una ciudad a la que le tengo muchísimo cariño”, decía al tiempo que reiteraba que se encuentra “deseando entrenar con el equipo”. A sus 31 años solo ha militado en el equipo sportinguista y en el Sevilla en su carrera en categorías nacionales: “Soy jugadora de dos equipos, Huelva y Sevilla, y la verdad es que muy contenta por jugar en mi tierra y llevar el nombre de Andalucía por toda España”.

Aunque no necesita carta de presentación en Huelva, recordó para los más despistados que se trata de una delantera centro que “me considero jugadora de área. Se me da bastante bien de cara a portería y, sobre todo, el remate. El remate de cabeza es muy fuerte” gracias a sus 1,75 metros de altura. Jeni Morilla tendrá su cuota de responsabilidad en la faceta goleadora del equipo. La falta de acierto en la meta rival ha lastrado al Sporting en las últimas temporadas pero eso para ella no significa presión añadida: “No creo que sea algo negativo una responsabilidad que lleve encima. Yo vengo a hacer mi trabajo, a darlo todo por el club e intentar trabajar y estar a tope en cada partido”.

De las negociaciones para su regreso, reveló que conversó con la presidenta, Manuela Romero, y la segunda entrenadora y excompañera suya en el vestuario, Jenny Benítez, así como con el técnico, Antonio Toledo, “y la verdad es que he tenido varias llamadas y la más especial y la más bonita la verdad es que fue esta, porque es un equipo al cual le tengo muchísimo cariño, porque es el que me hizo debutar en primera y prácticamente no he tenido que pensar mucho el volver a Huelva”.

El segundo fichaje albiazul se trata de la lateral zurda Paula García Romero, conocida futbolísticamente como Pau, de 21 años de edad y procedente del Atlético de Madrid, club al que ha pertenecido las diez últimas temporadas: “Tengo muchas ganas, mucha ilusión y quiero trabajar mucho”.

La excapitana del segundo equipo rojiblanco se define como una defensora que puede jugar en el “lateral derecho o lateral izquierdo. Me gustan las dos bandas. Soy una jugadora con mucho carácter en el campo, muy luchadora, constante, sobre todo constante en el trabajo y con garra”, avanza la futbolista madrileña, que en su haber tiene dos campeonatos de España con la selección de su territorial, en categoría sub-16 y sub-18.

El interés de Antonio Toledo en esta futbolista viene de hace varios meses. De hecho, hubo acuerdo para incorporarla en el mercado invernal pero por motivos de estudios su incorporación ha tenido que esperar hasta este verano: “El Sporting de Huelva se pone en contacto conmigo en el mes de enero para que fuera allí. Yo lo vi con mucha ilusión y como una gran oportunidad pero la temporada estaba iniciada, yo quería acabarla con mi equipo y por el tema estudios debía acabarlos aquí en Madrid, pero en cuanto se pusieron de nuevo en contacto conmigo en mayo, no lo dudé y la acepté porque me han demostrado que han confiado en mí, me han dado una oportunidad única y tenía que coger el tren o sí o sí. Tengo mucha ilusión y ganas. Lo afronto con muchísima ilusión y espero que vaya superbien, que el equipo alcance sus objetivos y, sobre todo, trabajar para el equipo, para crecer futbolísticamente, porque es una experiencia única y la oportunidad que me van a dar de crecer para mí va a ser superimportante, tanto a nivel futbolístico como persona”.