El Sporting recibe al Real Madrid en La Orden

El Sporting Huelva, Ciudad que Marca recibe al Real Madrid C.F. en los campos federativos de La Orden, en el último partido de este año 2020. El encuentro, correspondiente a la 13ª jornada de la Primera Iberdrola, comenzará a las 15:30 horas y podrá acoger público tras rebajar la Junta de Andalucía a nivel 3 la alerta sanitaria en Huelva.

Esta jornada llega apenas tres días después de la salida del sábado pasado a Tenerife, donde el equipo sumó un punto que lo sacó de nuevo de puestos de descenso. El Sporting quiere irse a las vacaciones fuera de la zona más caliente de la tabla, y para ello solo piensa en sumar los tres puntos en juego ante el conjunto madridista.

La entrenadora del Sporting Huelva, Ciudad que Marca, Jenny Benítez, declaró acerca del empate ante la U.D. Granadilla Tenerife Egatesa que se trataba de "un partido muy difícil, un rival que está en una dinámica muy buena, están haciendo muy buen fútbol. Están transmitiendo mucho dentro del terreno de juego y nosotros fuimos allí a intentar puntuar, a hacer todo lo mejor posible. Había que hacerlo todo caso perfecto porque el rival te lo exigía y creo que el equipo estuvo a un nivel muy alto".

El equipo intentó en la segunda parte, lo primero, empatar, y buscar ese segundo gol que nos daba tres puntos. Es verdad que no pudo ser. Ellas también al final del partido tuvieron ocasiones pero creo que nuestro equipo en defensa está trabajando muchísimo. Hemos mejorado en esos aspectos y ahora mismo el equipo está a un buen nivel y esperemos que mañana lo siga estando".

Tras ejercitarse ayer en el gimnasio, Jenny Benítez solo ha podido la sesión ayer sobre el escenario del partido: "Ayer entrenamos en el gimnasio. Por el tema de que las competiciones han empezado en el tema de campos estamos más limitados. Hoy volvemos a entrenar y el equipo está en plenas condiciones para mañana".

Jenny Benítez podrá contar con toda la plantilla salvo Sandra Bernal, que prosigue con su proceso de recuperación. Y es que la acumulación de partidos durante el mes de diciembre no está haciendo mella en el estado físico de las jugadoras, ya que la carga de trabajo anterior está dando ahora sus frutos: "Yo le pregunté a varias jugadoras después de Tenerife cómo estaban y eso y me dijeron que se sentían bien físicamente, que quieras o no todo el trabajo que habíamos hecho físico anterior se está notando ahora, están aguantando muy bien y están en plenas condiciones".

Así, la convocatoria dada a conocer esta tarde está formada por las siguientes 19 jugadoras: Chelsea, Korina, Ana Carol, Vanesa Santana, Cinta Rodríguez, Mikela Waldman, Claire Falknor, Fatou Kanteh, Mayra Ramírez, Kristina Fisher, Dany Helena, Jeni Morilla, Anna Buhigas, Pau, Patri Ojeda, Castelló, Yoko Tanaka, Gey y Pamela Begić.

Enfrente habrá un Real Madrid CF que, tras visitar la pasada temporada por primera vez Huelva con el nombre de Club Deportivo Tacón, lo hace ahora con su nueva denominación y un equipo reforzado con nuevas incorporaciones que hacen que esté además "en posiciones nobles de la tabla", concretamente en el tercer puesto. "Está muy bien, ha mejorado muchísimo gracias a esos fichajes. El equipo ahora mismo está rayando a un nivel muy alto. El otro día con el Atlético de Madrid se mantuvo casi todo el partido es verdad que con 0-1 pero tuvo el empate en el último minuto del partido y no da un partido ya por perdido. Va a todos igual y nosotros tenemos que ir igual que ellas".

Todos los socios que han confirmado su asistencia a través de la aplicación web http://socio.sportingclubhuelva.com podrán asistir al encuentro siguiendo todas las normas sanitarias. Además, una vez conocido las entradas no confirmadas por su masa social, el club ha puesto a disposición del público en general un paquete de 50 entradas al precio de 10 euros cada una (venta anticipada solo durante el lunes reservándolas a través de entrada@sportingclubhuelva.com) para satisfacer la demanda de localidades.

Sobre ese aliciente del regreso a la grada de la afición sportinguista, Jenny Benítez afirmó que "la verdad es que es un premio para ellos, nosotros necesitábamos ya el calor de la afición. Es verdad que no pueden entrar todos los que queríamos pero por lo menos los vamos a tener ahí, alentándonos en la grada. Va a ser un punto a nuestro favor".