Un gris Sporting no puede con el Madrid CFF (0-2)

El Sporting Puerto de Huelva no puso sus cartas boca arriba ante un rival directo, el Madrid CFF y cayó derrotado en un partido gris -por el día y por el juego sportinguista-. La mañana despertó con mucho viento en los campos federativos de La Orden lo que influyó en el juego de ambos equipos. EL aire hacía que fuese más difícil controlar el balón y el juego combinativo era complicado de desarrollar. Ludmila Barbosa era la referente en punta y el Sporting buscaba jugadas rápidas con balones directos para la brasileña, eje del ataque sportinguista.

El Madrid CFF intentó abrir las líneas y logró llegar en un par de ocasiones ante la meta se Sara Serrat que tuvo problemas en atrapar los disparos. Cumplido el cuarto de hora de partido Ludmila Barbosa remató de manera acrobática un centro de Raquel Fernandes en una jugada iniciada por Flor Bonsegundo, pero finalmente el balón salió por la línea de fondo. Tras un intercambio de golpes que no fructificaron el centro del campo desapareció del partido, con tímidas acciones de ataque más clara para las visitantes.

Mal la árbitro en una fata clara a Flor Bonsegundo cerca de de la frontal del área que se quedó en nada para la colegiada. Eran los mejores minutos de las visitantes que merodeaban con asiduidad y peligro el área sportinguista. En el 35, un disparo de volea de Vera Diatel en la frontal se fue fuera por poco. La transición entre el ataque y la defensa del Sporting Puerto de Huelva la realizaban de manera lenta, por lo que el Madrid cogía con facilidad las espaldas a las espartanas que abrían demasiado sus líneas. Sandra Bernal vio la tarjeta amarilla tras sacarle el balón limpio a una rival, error de nuevo de Sánchez Miguel desafortunada en varias jugadas.

Mal la árbitro en una fata clara a Flor Bonsegundo cerca de de la frontal del área que se quedó en nada para la colegiada

A cinco del descanso llegó el gol de Estela Fernández al cruzarle la pelota en el área a Sara Serrat tras recibir de Analu, y tanto va el cántaro a la fuente... La jugada, eso sí, venía precedida de una falta a favor del Sporting de nuevo no señalada.

Nuevos 45 minutos, pero el mismo guión. El Sporting no enmendó sus errores de la primera mitad. Las líneas siguieron muy abierta, demasiado. Y el Madrid llegaba con relativa facilidad, teniendo el control del choque. No se encontraban cómodas las de Antonio Toledo ante un rival que viéndose por delante en el marcador aprovechaba para arañarle minutos al reloj. Con el partido totalmente controlado las locales no eran capaz de hacer nada de daño a sus rivales. En el 65, un centro de Flor Bonsegundo no lo pudo cabecear en el punto de penalti Raquel Fernandes. La madridista Lucía vio amarilla al cortar una contra de Sandra Bernal tras robarle esta la pelota. Una falta y un córner posterior llevó el peligro a la meta del Madrid pero el Sporting no lograba finalizar con gol sus oportunidades del encuentro. Primero, el disparo de Elena Pavel lo despejó la portera en el centro del campo, en la siguiente Flor Bonsegundo intentó el gol olímpico pero el balón se fue fuera.

El Madrid llegaba con relativa facilidad, teniendo el control del choque. No se encontraban cómodas las de Antonio Toledo

Y por más demérito propio que por calidad del rival, llegó el segundo para el Madrid tras un penaliti cometido por Flor Bonsegundo y transformado por Estela Fernández. El Sporting Puerto de Huelva se revolvió después del segundo tanto visitante y buscó sin descanso el gol con un par de corners a favor y llegadas de peligro. Y llegó la jugada que pudo decantar el devenir del encuentro, la colegiada no concedió un tanto de Sandra Bernal pese a entrar por completo el balón en la portería y Anita vio amarilla por su protesta. Las albiazules siguieron buscándola sin fortuna hasta el final del choque. El cuadro onubense tendrá que seguir peleando por la salvación en todas las finales que le quedan por delante.

FICHA TÉCNICA

Sporting Puerto de Huelva: Sara Serrat, Elena Pavel, Cinta Rodríguez, Anita, Flor Bonsegundo, Ludmila Barbosa (Meryem Hajri 71'), Patri Ojeda, Castelló (Mônica Bitencourt 76'), Sandra Bernal, Raquel Fernandez y Vera Diatel (Paloma López 64').

Madrid CFF: Paula Ulloa, Lucía Rodríguez, Noelia Villegas, Mª Carmen Uceda, Laura Domínguez, Alba Mellado (Laura Fernández 86'), Alexandra López, Analu, Estela Fernández, Ortega (Silvia Rubio 76'), Yasmis Mirabet.

Goles: 0-1 (39') Estela Fernández. 0-2 (76') (p) Estela Fernández.

Árbitra: Sánchez Miguel (Comité Catalán). Amonestó a las locales Sandra Bernal, Anita y Meryen Hajri. Y la la visitante Yasmis Mirabet. Expulsó a la delegada de Sporting Leyre Serrano.

Incidencias: Jornada décimo octava de la Liga Iberdrola en los campos federativos de La Orden. 400 espectadores. Las jugadoras del Sporting portaron brazaletes negros y se guardó un minuto de silencio en memoria del pequeño Julen.