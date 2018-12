El Sporting Puerto de Huelva se mide al Atlético en el último gran reto del año (14:00)

El Sporting Puerto de Huelva afronta a partir de las 14:00 su visita al Atlético de Madrid, vigente campeón y líder actual de la Liga Iberdrola, en la última jornada de 2018 y también de la primera vuelta, que intentará cerrar fuera de los puestos de descenso tras la gran reacción del equipo de Antonio Toledo durante el mes de diciembre.No será tarea fácil ante el potencial del rival de este fin de semana, un líder casi intratable, que solo ha cedido una derrota en las 14 jornadas disputadas, en su visita al FC Barcelona (2-1). El Sporting Puerto de Huelva llega a esta décimo quinta jornada con 12 puntos, 3 por encima de la zona de descenso, y no renuncia a poder sacar un resultado positivo del Cerro del Espino, aunque es consciente de la máxima dificultad del partido de este fin de semana.

Esa es la idea de la plantilla y del técnico, Antonio Toledo, quien recuerda que “es un partido más del calendario, sabemos las dificultades ante el líder, ante el actual campeón de liga, como es el Atlético de Madrid, pero es un encuentro de la competición y tenemos que ir a Madrid con ilusiones, con ganas de terminar el año en la misma dinámica que estamos teniendo en el mes de diciembre y, por tanto, repito, toda la ilusión del mundo”.

Antonio Toledo no podrá contar, respecto a la última convocatoria, ni con la defensa Sandra Bernal, sancionada por acumulación de amonestaciones, ni con la delantera Anita, que sufre una rotura de segundo grado en el isquiotibial de su pierna derecha. El técnico recuerda que se trata de “dos jugadoras que están en el once titular habitual, dos jugadoras además con ese carácter que imprimen al equipo, con esa fuerza que emplean en todos los esfuerzos. Son jugadoras importantes pero seguro que las que van a salir en su sitio lo van a hacer bien, van a poner todo de su parte para que el equipo no note estas ausencias”.

Así, la lista de convocadas que viajaron ayer a tierras madrileñas está formada por las siguientes 16 futbolistas: Sara Serrat, Elena Pavel, Cinta Rodríguez, Meryem Hajri, Yulia Kornievets, Lice Chamorro, Alicia, Flor Bonsegundo, Irene Rodríguez, Albina Fomchenko, Patri Ojeda, Castelló, Bárbara Santibáñez, Paloma López, Mônica Bitencourt y Vera Diatel. El encuentro se disputa a las 14:00 debido a la elección de Gol TV para la retransmisión televisiva en directa de este encuentro. El horario hará cambiar ligeramente los planes de alimentación habituales para los desplazamientos en la Liga Iberdrola, con el fin de llegar en óptimas condiciones a la última cita del año.

“Como equipo nos vamos a enfrentar al mejor equipo de España, el Barcelona tiene muy buenas individualidades pero después como conjunto es un equipo para mí que es campeón por algo, que es el líder por algo, es un equipo que juega de memoria, que tiene una facilidad enorme para encontrar los espacios, por la calidad de sus jugadoras, y, por tanto, la máxima dificultad pero, como decía antes, la máxima ilusión por competir, por ponérselo difícil al líder, y por dar la imagen que el Sporting está dando últimamente”, sentenció Antonio Toledo. Y es que ha sido fundamental para esa imagen la confianza que dan los resultados, máxime tras llegar la primera victoria: “en el fútbol si ganas todo cambia. Tú puedes jugar bien, como lo estábamos haciendo al principio, teníamos ocasiones, no las metíamos, al final acabábamos perdiendo, pero el viento cambió el día del Espanyol, conseguimos la primera victoria, al equipo le dio seguridad y confianza, vimos el horizonte más claro de lo que lo teníamos en ese momento y han seguido llegando los resultados”.

Por último, Antonio Toledo habló de sus deseos y previsiones para la segunda vuelta del campeonato, que comenzará en 2019: “el deseo es que nos mantengamos un año más en Primera División. Son 13 temporadas las que llevamos, sabemos las dificultades que cada año hay, son máximas, y si el Sporting continúa una temporada más, que estoy convencido de ello, sería un gran logro. Son mis deseos para el año 2019, que nos consolidemos un año más en la Primera División, y que el club siga creciendo, que tengamos unas instalaciones propias, como deseamos desde hace muchos años, y eso sería un sueño”.