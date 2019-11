Manuela Romero: “Si se firma un convenio debería implantarse de una forma escalonada”

El Sporting, que el sábado (13:00) recibe en la Ciudad Deportiva del Decano al Madrid CCF, tampoco atraviesa un momento cómodo, aunque la victoria en el último choque ante el Valencia ha aumentado la moral sportinguista. “Al equipo le hacía mucha falta la victoria del Valencia porque fuera de casa no se estaba dando buena imagen. Estábamos teniendo mucha ansiedad, la Liga es muy complicada, pero estamos muy contentos con las jugadoras y el cuerpo técnico”, señaló la presidenta Manuela Romero.

La reacción onubense no pudo tener continuidad en la pasada semana por culpa de la huelga de las jugadoras, de la que la máxima mandataria del club onubense dijo que “a mí me parece bien que cada colectivo luche por lo que considere justo. Nosotros hemos luchado para que haya un equipo de Huelva en Primera División. Hemos luchado bastante por el fútbol femenino, pero económicamente llegamos a lo que llegamos. Espero que haya un entendimiento entre todas las partes y que el convenio se vaya desarrollando de forma escalonada para poder cumplir. Tiene que ser una cosa que vaya poco a poco para que los clubes femeninos podamos cumplirlos. Hay clubes como nosotros que llevamos muchos años luchando por la igualdad y por el fútbol femenino y no nos parece justo que nosotros que no llegamos económicamente no podamos estar”.

De la Liga Iberdrola comentó que “está todo muy igualado. Los equipos que se suponía que iban a estar arriba están abajo y otros que parecía que iban a estar en peligro están arriba”, mientras que de las opciones del Sporting en el mercado de fichajes indicó que “en esta época llegan ofrecimientos de delanteras de otras ligas y hay que valorarlo, para ver si encajan deportiva y económicamente. Aunque esperamos que nuestras delanteras cojan una buena racha. Mascaró ya hizo dos goles el otro día y esperamos que le sirva para que coja confianza”.

Isabelo Ramírez también quiso hablar del Sporting para decir que “le doy mucho mérito a lo que está haciendo. He visto un equipo de voleibol, uno de baloncesto, otro de fútbol sala... Y se los han cargado a todos. Antonio Toledo ha soltado su sueldo para comprar camisetas... Eso lo he visto yo, no me lo ha contado nadie”.