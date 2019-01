El Sporting no acusa el parón invernal

Queridos Reyes Magos: tres puntos. Ese era el contenido de la carta para el 6 de enero del Sporting Puerto de Huelva, que ha conseguido el objetivo de vencer en una fecha tan señalada como la de hoy a un rival directo como el Sevilla FC (2-1). La primera ocasión del encuentro fue un córner a favor del conjunto hispalense, aunque no pasó a mayores puesto que Patri Ojeda acabó despejando el peligro (3'). Dos minutos después buscó contestar el equipo onubense también de saque de esquina, que acabó con un tiro en la frontal de Raquel Fernandes, que debutaba junto a Ludmila Barbosa tras llegar esta semana para reforzar al plantel sportinguista en el mercado invernal. El Sevilla montó la contra tras cortar el disparo Bores y la jugada acabó con un disparo alto en el área de Nago C. Siguió un disparo lejano de Flor Bonsegundo que se fue fuera rozando el palo (9') y un córner puesto por la jugadora argentina a la cabeza de Anita en el área de meta, pero el esférico se fue alto por poco (12').

El equipo visitante volvió a aparecer en las inmediaciones del área onubense con un disparo de Payne desde el pico de la misma que se fue desviado (18'). Anita contestó metiendo la puntera en una falta colgada al área por Elena Pavel, pero el balón se le fue alto a la capitana (25'). Dos minutos después, J. Morilla protagonizó un disparo en el área que taponó Sandra Bernal. El rechace le volvió a caer a la delantera, que le pegó mordido al esférico, que acabó saliendo por la línea de fondo. A la media hora de partido se llegó con un córner a favor que se saldó con falta en el remate del Sporting, a pesar de que Patri Ojeda reclamó un derribo en el área de Maite cuando iba a rematar el balón en el área pequeña.

Sandra Bernal estuvo rápida en el minuto 33 para evitar que Payne controlara un centro al área que iba para ella. Fue la última oportunidad antes de inaugurar el marcador Anita en el minuto 39, al cabecear una falta colgada por Elena Pavel. Al descanso se llegó tras una falta de Maite sobre Vera Diatel cerca de la frontal del área. La ejecutó Patri Ojeda, aunque centrada, y el balón acabó en las manos de Noelia Gil.

En la segunda parte el Sporting Puerto de Huelva lo intentó con una buena combinación que acaba con un pase de Castelló a Flor Bonsegundo, pero llegó antes Noelia Gil. No obstante, el equipo comenzó concediendo demasiadas ocasiones al rival. Antonio Toledo pedía juntar líneas para evitarlo. Prueba de ello fueron el cabezazo de J. Morilla desviado en una falta colgada desde la divisoria (53'), un disparo raso desde la frontal de Araya que detuvo Sara Serrat (54') o un disparo alto de R. Pinel (55').

En el minuto 64 fue fundamental la intervención de Sara Serrat para evitar el 1-1 con una soberbia estirada a disparo de la sevillista J. Morilla. Solo un minuto más tarde Flor Bonsegundo intentó sorprender desde la banda izquierda, pero el disparo se le marchó alto. Era el preludio del 2-0, que llegó por mediación de la debutante Ludmila Barbosa, que aprovechó el rechace de un tiro de Anita tras una falta colgada por Elena Pavel. El Sporting Puerto de Huelva buscó a a partir de ahí el tercer tanto, primero con un disparo de Vera Diatel en el área que detuvo Noelia Gil (69') y luego con un centro de Flor Bonsegundo a Castelló, que fue desviado a saque de banda por la zaga nervionense (72').

También lo buscó Elena Pavel en una falta colgada directamente a las manos de Noelia Gil (76'). Pero lo que llegó fue el 2-1, que puso algo de incertidumbre en el marcador después de que recortara distancias Maite al cabecear un centro de Olga tras una falta a favor del Sevilla, de la que nació la jugada del último tanto del partido. El marcador ya no se movió, pero hubo ocasiones para que lo hiciera. La primera, un disparo de la visitante Ali que taponó Lice Chamorro ayudando en tareas defensivas al poco de ingresar al terreno de juego (84'). Sin embargo, las oportunidades más claras fueron a favor del Sporting, que avisó primero con un balón al área pequeña que puso Sandra Bernal desde la línea de fondo buscando a Flor Bonsegundo, que no llego al esférico (86') y luego con una buena combinación entre Lice Chamorro, Flor Bonsegundo y Raquel Fernandes que acabó en saque de puerta (87'). Sin embargo, el partido acabó con dos oportunidades prácticamente inmejorables que no se tradujeron en gol, la primera un disparo alto en la frontal de Flor Bonsegundo, que podría haber buscado el mano a mano con Noelia Gil (88'), y la segunda y última un disparo fuera de Mônica Bitencourt con la portera batida (93').

Tras esta victoria, el Sporting Puerto de Huelva descansará mañana lunes y volverá el martes a las 15:30 a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Decano del Fútbol Español para preparar el encuentro del domingo 13 de enero a las 11:30 en Lezama ante el Athletic Club.

Ficha técnica:

Sporting Puerto de Huelva: Sara Serrat, Elena Pavel, Cinta Rodríguez, Anita, Flor Bonsegundo (Mônica Bitencourt, 91'), Ludmila Barbosa (Lice Chamorro, 81'), Patri Ojeda, Castelló, Sandra Bernal, Raquel Fernandes y Vera Diatel (Meryem Hajri, 85').

Sevilla Fútbol Club: Noelia Gil, Lucía (Marta C., 46'), Nago C., Olga, R. Pinel (Andrea, 61'), Payne (Karpova, 61'), J. Morilla (Ali, 73'), Bores, Araya, Cometti y Maite.

Goles: 1-0 Anita (39'). 2-0 Ludmila Barbosa (67'). 2-1 Maite (78').

Árbitra: Romero Navarro (c. valenciano). Amonestó a la local Patri Ojeda (76') y a la visitante Maite (40').

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 16ª jornada en la Liga Iberdrola disputado en los campos federativos de La Orden ante unos trescientos espectadores.