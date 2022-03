Sporting - Eibar (1-2): Tres puntos de oro

El Sporting Club de Huelva consiguió una victoria que le permite tener una renta de 5 puntos con su rival, la S.D. Eibar, equipo que marca la zona de descenso y al que le tiene también con este 1-2 ganada la diferencia particular de goles. El conjunto onubense, a sabiendas de la trascendencia de este encuentro, comenzó muy metido en este partido. Ya en el minuto 2 Amanda Edgren protagonizó un centro pasado desde la línea de fondo y desde la banda izquierda en el minuto 4 Castelló remató en el segundo palo un centro desde la izquierda de Hannah Keane. No fue hasta en el minuto 12 cuando llegó la primera intervención de Chelsea, al adelantarse a Carla en un balón al área que blocó sin problemas la guardameta inglesa. Un minuto después un pase atrás desde la línea de fondo de Hannah Keane a Chini no se convirtió en gol al taponarlo Noko en el punto de penalti.

En el minuto 18 las locales lo intentaron con un centro desde la derecha de Kundananji que remató en el área Ruth desviado. El Sporting Club de Huelva logró adelantarse en el minuto 21 de partido gracias a un gol de Hannah Keane, que aprovechó el rechace de un centro lateral cabeceado en el área al larguero por Ana Carol para batir a Malena con la testa. Pudo aumentar incluso en el minuto 28 distancias el Sporting tras un pase de Amanda Edgren al corazón del área para Chini, al que la portera le ganó en el mano a mano.

El primer tiempo acabó tras dos tímidos acercamientos armeros: un centro lateral atajado sin problemas por Chelsea y un lanzamiento de falta de Llompart que la arquera sportinguista detuvo en dos tiempos.

La segunda mitad comenzó con una falta de Castelló junto a la frontal que lanzó Aida Esteve por encima del marco de Chelsea (49’), que luego tendría trabajo con un rechace que le cayó a Carmen pero cuyo disparo también lo repelió la guardameta inglesa. Intentaba desquitarse de ese empuje inicial vasco el Sporting con un disparo lejano de Chini que puso en dificultades a Malena, que metió la mano para desviar la pelota a saque de esquina.

El Eibar tuvo más acercamientos en la segunda mitad, como en una ocasión de Campos que abortó Chelsea (62’). Contestó primero Patri Ojeda con un cabezazo en el área que quedó muerto y acabó siendo despejado a saque de esquina (63’). Intentó Chini el gol olímpico sin éxito (64’) antes de que Ruth protagonizara un disparo desde fuera del área que estrelló en el larguero (67’) o que Carmen estrellara el balón en el lateral de la red (72’). Por su parte, Anita Marcos, instantes después de ingresar al terreno de juego, buscó conectar con Hannah Keane con un pase en el interior del área que no llegó a su destinataria (75’).

Avisó en el minuto 77 Fatou Kanteh con una contra que terminó con un disparo alto nada más pisar área. Hannah Keane aumentó distancias a doce minutos para el final con un disparo en velocidad tras recibir de Vanesa Santana. Con el 0-2 lo intentó a la desesperada el equipo armero pero siguió defendiéndose el Sporting, como en un disparo de Arene en el área que taponó a saque de banda Patri Ojeda (83’). Sin embargo, hubo incertidumbre en el resultado en los minutos finales pese a la superioridad demostrada sobre el terreno de juego, ya que Carmen aprovechó un balón en el área para hacer el 1-2 a dos minutos para el final. Pero, afortunadamente, el marcador no se movió y los tres puntos viajaron desde tierras guipuzcoanas hasta Huelva.

Tras este partido el Sporting descansará el domingo y se ejercitará lunes y martes a las 20:00 en Pérez Cubillas, antes de emprender el viaje a Madrid el miércoles para disputar el jueves a las 17:00 en Matapiñonera su partido de cuartos de final del Campeonato de España - Copa de S.M. la Reina ante el Madrid C.F.F.

Ficha técnica

Eibar: Malena, Elba Vergés, Llompart, Kuki (Aida Esteve, 46’), Ruth, Carla (Arene, 81’), Natalie, Carmen, Noko, Campos (Ana de Teresa, 81’) y Kundananji.

Sporting Club de Huelva: Chelsea, Ana Carol, Vanesa Santana, Cinta Rodríguez, Fatou Kanteh (Judith Luzuriaga, 87’), Kristina Fisher, Hannah Keane, Patri Ojeda, Castelló, Chini y Amanda Edgren (Anita Marcos, 73’).

Goles: 0-1 Hannah Keane (21’). 0-2 Hannah Keane (78’). 1-2 Carmen (88’).

Árbitra: Gil Soriano (c. gallego). Amonestó a las locales Kundananji (23’), Noko (35’) y Aída Esteve (67’) y Natalie (96’) y a las visitantes Castelló (48’) y Vanesa Santana (86’).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 23ª jornada de liga en Primera Iberdrola disputado en el Complejo Deportivo de Unbe. Se guardó un minuto de silencio en memoria del padre de la jugadora local Bernabé, recientemente fallecido.