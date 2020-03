Sandra Bernal: "Para estar al cien por cien tengo que operarme el tobillo"

La lateral del Sporting Huelva, Ciudad que Marca Sandra Bernal ha hablado acerca del confinamiento que, como toda España, sufre debido a las medidas del real decreto que regula el estado de alarma en nuestro país: "lo llevo bien. Sí que es verdad que estoy un poco agobiada, ya que son las 24 horas encerradas en casa, pero es lo que tenemos que hacer para intentar volver a la rutina cuanto antes".

Comentaba también que en "mi día a día básicamente lo que hago son trabajos de la universidad y estudiar, aunque también hay tiempo para ver películas y series", sin olvidar el plan de entrenamientos individual para "poder hacer los entrenamientos, aunque no son las mejores condiciones", reconoce. Tampoco descuida la alimentación para "comer todo lo bien que pueda". Sin embargo, "teniendo estas circunstancias y poder hacer los entrenamientos que nos manda nuestra preparadora física, Patri".

En cuanto a su recuperación, esta situación "la verdad es que sí me afecta a la lesión, porque para estar al cien por cien tengo que operarme el tobillo y con las circunstancias que hay ahora mismo no es fácil que se realice".

"Dentro de lo que cabe me encuentro bien. Sí que es verdad que aún no puedo realizar todos los ejercicios sobre los que tengo que hacer impacto, aunque los adapto para poder realizarlos", continuó hablando de la dolencia que arrastraba en las últimas semanas.

Por último, lanzó un mensaje de tranquilidad y de ánimo para seguir cumpliendo las medidas de confinamiento mientras duren para poder combatir la pandemia: "Y, nada, que a mi familia, amigos y aficionados, que estoy bien, que no preocuparos y que daros las gracias por todo el apoyo que nos estáis dando en estos duros momentos. Sabemos que no es fácil pero todos juntos vamos a salir de esta situación. Yo me quedo en casa, ¿y tú?".