Un buen San Roque se queda sin el premio de los tres puntos ante Los Barrios (2-2)

No pudo encadenar el San Roque su segundo triunfo consecutivo en los dos partidos seguidos jugados como local tras ganar la pasada jornada al Arcos. La UD Los Barrios supo aprovechar dos errores del portero lepero, especialmente grave el segundo, para llevarse un punto (2-2) de un partido que tuvo de cara el conjunto aurinegro desde el primer momento. Pero las victorias no hay que merecerlas, hay que conseguirla y el equipo entrenado por Antonio Fernández no supo, primero, materializar en una ventaja más amplia su dominio inicial y, después, mantener esa ventaja para ratificar la mejoría experimentada en las últimas jornadas.

El regreso de Lucas Correa tras cumplir su sanción de cuatro partidos le permitió al técnico aurinegro situar a Miguel Reina en su posición habitual en el doble pivote junto a David López, lo que, a su vez, sirvió para que Camacho adelantase también su posición para estar más cerca del área contraria donde el centrocampista lepero puede sacarle más rendimiento a su calidad.

El comienzo del partido vio al mejor San Roque de lo que va de temporada, con un juego ofensivo en el que salió a relucir esa calidad que se le presuponía a sus hombres de ataque y que hasta ahora solo habían podido exhibir a cuentagotas. El primer aviso para Iván Villanueva vino con un duro disparo de Abeledo desde el borde del área en el minuto 4 que el portero de Los Barrios se quitó de encima como pudo.

No hizo falta esperar mucho más, solo un minuto, para que el equipo lepero encontrase el premio a su buen inicio. Miguelito controló un balón en un lateral del área rival desde donde envió un centro pasado para que Becken controlase y batiese por bajo a Iván Villanueva. La ventaja lepera la amplió Abeledo en el 13 tras recoger un gran pase de Toscanini a la espalda de la defensa y marcar ante la salida del portero. El propio Abeledo pudo agrandar la brecha en el marcador con una falta directa que salió fuera muy cerca del larguero.

El central visitante Gustavo cortó en el minuto 20 el gran comienzo aurinegro remachando casi sobre la línea de gol un saque de esquina mal defendido por la zaga local. Este gol, el primero de Los Barrios tras tres partidos sin ver puerta, provocó que los ánimos se apagasen en parte entre la afición lepera que, incluso, vivió un nuevo susto solo dos minutos después con un disparo lejano de Sergio Romero que detuvo David Robador con algún que otro apuro.

Tras unos minutos de dudas, el San Roque volvió a retomar las riendas del partido a partir de la media hora de juego llevado casi siempre por la iniciativa de Abeledo. Un disparo lejano de Lucas Correa que salió muy cerca del palo izquierdo de la portería de Los Barrios y un centro de Abeledo que no pudo cazar Toscanini en el segundo palo demostraron que el equipo de Antonio Fernández había superado el mal rato pasado tras el gol en contra. Las ocasiones más claras del conjunto aurinegro en el tramo final del primer periodo las tuvieron Miguel Reina en el 38 tras una falta lateral, pero su remate a bocajarro lo desvió a córner Iván Villanueva con una gran parada, y de nuevo Abeledo con un saque de córner en el 39 que se fue directamente al larguero de la portería de Los Barrios.

No fue tan claro del dominio del San Roque en la segunda mitad, aunque la iniciativa en el juego siempre fuese para los hombres de Antonio Fernández. La claridad que había tenido en buena parte de los primeros cuarenta y cinco minutos no acababa de aparecer ahora y tampoco Los Barrios hizo gran cosa por intentar buscar el empate. Solo un remate de Abeledo por parte local que se marchó muy arriba en el 52 y, por parte visitante, un disparo de Sergio Romero desde el vértice del área en el 54 que detuvo sin problemas David Robador se pueden catalogar como intentos por uno y otro equipo de mover el marcador. La afición lepera reclamó como penalti una caída de Toscanini en el área de Los Barrios, pero el árbitro del partido indicó que siguiese el juego ante las protestas de los jugadores del San Roque.

El partido fue decayendo sin ocasiones claras en ninguna de los dos porterías hasta que un error de David Robador al intentar blocar un balón llovido sobre su área, aparentemente fácil, dejó la bola a pies del barreño Diawara que envió un centro-chut que acabó en el larguero de la portería lepera. David Guerrero no tuvo más que empujar el balón para igualar un partido que el San Roque había merecido ganar por el juego mostrado en la primera mitad, pero en el que no supo mantener la clara ventaja adquirida antes del cuarto de hora.

FICHA TÉCNICA

C. D. SAN ROQUE DE LEPE: David Robador; Leo Maloku, Lucas Correa, Javi Mérida, Becken; Miguel Reina (Manu Torres, 74’), David López; Miguelito (Rober, 80’), Camacho (Joel, 70’), Abeledo; Toscanini.

U. D. LOS BARRIOS: Iván Villanueva; Triunfo, Oñate, Paco Borrego, Gustavo, Vázquez; Alberto, Urri; Sergio Romero (Legupín, 90’), Román (Dani Guerrero, 72’), Alex Castillo (Diawara, 68’).

ÁRBITRO: Cruz Navarro, auxiliado por Gómez Beltrán y Moreno Lapiera. Mostró tarjeta amarilla a los locales Leo Maloku, y a los visitantes Triunfo, Paco Borrego y Alberto.

GOLES: 1-0, Becken (5’). 2-0, Abeledo (13’). 2-1, Gustavo (20’). 2-2, Dani Guerrero (82’).

INCIDENCIAS: Partido de la 15ª jornada de Liga en el grupo X de Tercera División celebrado en el estadio Ciudad de Lepe con la presencia de unos 700 espectadores.

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN