San Roque de Lepe 4-1 U. D. Torre del Mar: Los leperos se meten en Copa del Rey

No hay nada para recuperar el ánimo como una buena ración de goles. El San Roque de Lepe consiguió en un solo partido varios de los objetivos que había propuesto para esta temporada. En primer lugar, clasificarse para la Copa del Rey lo que significa que este año volverá un equipo de Primera División a visitar el Ciudad de Lepe; el segundo objetivo es meterse en la semifinal de la Copa Federación lo que le deja a las puertas de conseguir un título que ya consiguió en 2010; y como tercer objetivo, pero no menos importante para la competición liguera, por fin encontró el camino de la portería contraria con los cuatro goles conseguidos en veinte minutos.

Pero para que todo eso ocurriera, tuvo que verse con el marcador en contra gracias al gol de la UD Torre del Mar nada más comenzar la segunda mitad que pareció espolear a la escuadra dirigida por Juan Manuel Pavón. Porque hasta llegar ahí, mucha voluntad, pero poco acierto.

Consciente de lo que había en juego, el técnico del San Roque salió de inicio con un once con trazas de titular, aunque manteniendo en la portería a Raúl, arquero habitual en los partidos de Copa. En esta formación inicial del San Roque también tenía sitio Juanito, un futbolista de calidad contrastada, pero que hasta ahora no estaba disfrutando de muchas oportunidades con la camiseta aurinegra. Suyos fueron los dos primeros disparos a puerta por parte local, primero con un falta directa en el minuto 4 y después con un disparo desde el vértice del área que detuvo Alberto sin mayores problemas. Ya no volvió a aparecer.

Estos dos intentos eran la prueba de que el equipo lepero salió queriendo llevar la iniciativa del juego desde el principio, pero el problema del gol está claro que no se resuelve de la noche a la mañana. Con todo, si algún equipo quiso buscar la portería contraria durante la primera media hora de partido, ese no fue otro que el aurinegro que, incluso, recurrió a un recurso como el saque de banda en larga con Pablo Becken como ejecutor que la temporada pasada le dio más de un gol, pero en esta ocasión el remate de Abreu tras prolongar el balón un compañero no encontró portería.

La primera vez que el Torre del Mar se acercó sobre el área local acabó con un disparo muy desviado de Pato que a punto estuvo de salir de banda. Eso ocurrió en el minuto 32 y solo tres minutos después su delantero centro, Antonio López se escapa de la defensa lepera y desde el borde del área se saca un tiro ajustado al palo que a punto estuvo de colarse en la portería de Raúl. De nuevo Pato en el 36 buscó la puerta local, pero su cabezazo arrojándose en plancha para rematar un buen centro de Álvaro Ocaña desde la izquierda no encontró se le fue desviado.

Tras estos acercamientos del cuadro malagueño, el San Roque dejó de sentirse cómodo sobre el maltrecho terreno de juego del Ciudad de Lepe, hasta el punto de que ahora era el equipo de la Axarquía el que tenía más tiempo el balón en su poder. Al menos, el equipo lepero se puede quedar con el consuelo de que la última ocasión de la primera mitad fue suya con un disparo raso de Abreu desde el borde del área que se envenenó tras rebotar en un defensa y a punto estuvo de colarse en la portería de Alberto.

Pavón movió su banquillo a la vuelta del descanso, introduciendo en el partido a Víctor Barroso y Jacobo en lugar de Iván Robles y de Juanito que desapareció tras sus dos intentos del comienzo del choque. El caso es que antes de que se viera el efecto de estos cambios, un balón suelto al borde del área lepera tras una falta lateral le permitió al visitante Arturo enganchar una gran volea ante la que poco pudo hacer Raúl para poner por delante en el marcador a la UD Torre del Mar.

Ahora le tocaba al San Roque buscar la remontada si quería estar en el bombo para la primera eliminatoria de la Copa del Rey. El equipo lepero se puso a la faena, aunque sus primeros intentos se quedaron en balones bombeados sobre el área que no encontraban rematador. Hasta que un balón ganado por Víctor Barroso en un costado del área se lo deja a Sergio García para que centre al punto de penalti donde un rematador como Mizzian al segundo intento devolviese las tablas al marcadpr en el minuto 58.

La alegría llegó a las gradas del Ciudad de Lepe solo cinco minutos después cuando Jesús Rueda consumaba la remontada rematando sin dejar caer el balón en el segundo un falta lateral ejecutada por Víctor Barroso.

El Torre del Mar no quiso que el partido acabase ahí y se fue en busca del área lepera, pero ahora le entraba todo al San Roque. Víctor Barroso en el 76 rematando un pase de Sergio García desde línea de fondo y Kevin Bautista solo dos minutos después con un disparo desde el borde del área que se coló junto al palo cerraron la goleada de un San Roque de Lepe que parece haber espantado de un tirón algunos de sus fantasmas.