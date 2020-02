El San Roque cierra una semana intensa recibiendo al Xerez Deportivo

Otro candidato al ascenso para cerrar una semana llena de novedades. El San Roque de Lepe recibe mañana al Xerez DFC (Ciudad de Lepe, 12 horas) después de 7 días muy ajetreados en el entorno aurinegro. Primero, fue la derrota de la semana pasada en terreno del Coria con la que se rompía una racha de ocho encuentros sin perder; después, el anuncio de renovación por tres temporadas más de Antonio Fernández como entrenador del equipo, para cerrar semana con la buena noticia de la permanencia de Abeledo una campaña más como jugador del San Roque.

La visita de otro equipo en racha como el jerezano servirá para comprobar si la derrota en terreno coriano se debió a un simple accidente, motivado también por el buen momento de la escuadra de Coria del Río, o se pudo deber a un bajón en el rendimiento de un equipo que venía de su mejor racha de resultados en los últimos años. Habrá que ver si el equipo se recupera de este traspié y es capaz de doblegar, con el renovado Abeledo a la cabeza, a otro de los gallitos del grupo como ya hizo con Betis B y Ceuta y estuvo a punto de hacer con el Ciudad de Lucena.

Con la baja ya conocida por lesión de Miguel Reina por lo que resta de temporada, la principal dificultad para el técnico gallego del San Roque está en saber quién conformará de inicio el centro del campo aurinegro tras la baja por cinco amarillas de David López, sustituto de Reina en las dos últimas jornadas. Abu y Miguelito se disputarán esa plaza en el once inicial lepero. Dependiendo de que sea uno u otro jugador el elegido finalmente se podrán conocer cuáles son las intenciones de Antonio Fernández con respecto al tipo de partido que le va a plantear al Xerez DFC, más ambicioso con Miguelito y más conservador con Abu.

El equipo de Jerez de la Frontera afronta este partido en su mejor racha de la temporada. Lleva tres victorias consecutivas, pero contando los puntos de Écija, son 12 los puntos que lleva seguidos. Además, acumula seis partidos sin perder. Desde el 5 de enero no conoce la derrota. Y fuera de casa, no sabe lo que es perder desde el 22 de diciembre en Coria. Desde aquella derrota, solamente dos salidas, saldadas con victorias. El equipo entrenado por Josu Uribe llega a esta cita inmerso, no solo en la pelea por el play-off de ascenso, sino por el liderato del grupo. Antes de comenzar la jornada ocupaba la tercera posición de la tabla con 49 puntos, solo 2 por detrás del líder Ciudad de Lucena.

Uribe tendrá dos bajas, muy importantes, eso sí, por sanción la de Alex Colorado, el jugador encargado de llevar la manija del equipo y su máximo goleador con 6 goles, y la de Antonio Sánchez, delantero fichado en el mes de enero y que se lesionó la semana pasada después de marcar en sus dos primeros partidos con la camiseta azulina. El que sí estará es Fran Ávila, uno de los futbolistas más queridos por la afición lepera en los últimos años.

El San Roque alineará probablemente de salida a David Robador; Becken, Lucas Correa, Soles, Azael; Joel, Camacho Miguelito; Fernanditi, Robert, Abeledo.