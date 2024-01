San Roque de Lepe-Orihuela: Año nuevo, vida nueva

El San Roque de Lepe quiere arrancar el año con una victoria este domingo sobre el Orihuela CF (estadio Ciudad de Lepe, 17:00) en el partido de la jornada que cierra la primera vuelta de la liga regular en el grupo 4 de Segunda Federación. Aunque más que un deseo, los tres puntos deben ser una obligación para el conjunto aurinegro tras un parón navideño al que llegó en zona de descenso y con la salvación a 5 puntos.

La derrota en terreno de El Palo, un rival directo de la zona baja, en la última jornada de 2023 dejó a la escuadra entrenada por Juan Manuel Pavón en la penúltima posición de la tabla con unos pobres 14 puntos en 16 jornadas, 5 menos que su rival este domingo que es el que marca la zona de permanencia. Un dato que vuelve todavía más necesaria la victoria en este partido para intentar acercarse a esos puestos, pero sobre todo para evitar que el Orihuela se aleje en la tabla clasificatoria.

El caso es que no resulta nada fácil explicar cómo ha llegado el San Roque a esta situación tan delicada, sobre todo si se miran algunos partidos desarrollados por el equipo lepero, en especial ante rivales que pelean por los puestos de cabeza como Marbella o UCAM Murcia a los que superó con mucha claridad y hasta con buen juego, o el duelo de Copa del Rey ante todo un Girona, la sensación de la Primera División del fútbol español. Sin embargo, este equipo es capaz de alternar estos grandes partidos con otros en los que, bien sea por despistes puntuales que acaban costando puntos, o bien porque sus jugadores no lo encaran con la misma predisposición con la que lo hacen en los partidos anteriormente citados, lo cierto es que son más las jornadas en las que este San Roque no da el nivel que, no solo se le presupone, sino que se ha demostrado que sí lo tiene cuando todos sus futbolistas se ponen a la labor, como ocurrió en sus visitas a Rácing Cartagena, Vélez o El Palo. Y todo ello con pocas variaciones en sus alineaciones.

Con las salidas de la plantilla de Juanito y Víctor Barroso, la principal novedad aurinegra para medirse al Orihuela puede estar en la presencia en la convocatoria de Seth Vega por primera vez en competición oficial, aunque no parece que en el once titular, tras recuperarse de la lesión que se produjo durante la pretemporada y que le ha mantenido inédito hasta el momento.

El Orihuela también se fija en este partido como una buena opción para escapar de la zona de peligro después de romper en la última jornada del año una racha de seis partidos sin ganar. 3 puntos de 18 posibles fueron los que consiguió el equipo entrenado por Sergio Guillo en este tramo de competición, lo que les llevó de estar en puestos de play-off de ascenso a coquetear con la zona de descenso. Este domingo en Lepe querrán dejar claro que esa racha ya está olvidada y con la presencia en su convocatoria de dos ilustres veteranos como Miguel de las Cuevas y Juanmi Callejón intentarán eliminar a un rival directo por la salvación como el San Roque de Lepe.

Alineación probable: Gato Romero; Iván Robles, Jesús Rueda, Fran López, Carlos Becken, Sergio García; Kevin Bautista, Diego Guti, Camacho; Víctor Barroso o Jacobo, Abreu.