San Roque - Cádiz B (0-0): Los leperos no marcan ni de penalti ni con uno más desde el 56'

Ni de penalti. El San Roque de Lepe no pudo superar al Cádiz B en un partido dominado en la gran mayoría de sus minutos por los hombres de Antonio Fernández Rivadulla. Pero el acierto no está acompañando a sus jugadores que fueron capaces de crear ocasiones suficientes como para llevarse los tres puntos, penalti incluido, y hasta vieron como dos de sus remates acababan estrellados contra los palos de la portería del filial cadista.

La falta de los dos laterales derechos natos de la plantilla, Migue Brenes por lesión e Iván Robles por sanción, obligó al técnico aurinegro a desplazar a Becken desde el centro de la defensa hasta esa posición, apostando de este modo por salir de inicio con defensa de cuatro en este partido. Con todo, la principal novedad en el once titular lepero estaba en la presencia de su último fichaje, Gerard Vergé, en la zona de media punta.

La iniciativa estuvo de parte local casi en toda la primera mitad con el debutante Gerard Vergé muy participativo en el juego de ataque conectando con Charaf y Víctor Morillo, aunque sin poder llegar a surtir de balones claros de gol a Chuma o Nané, sus compañeros más adelantados, aunque este último partiendo de la banda.

Los primeros intentos por buscar la portería del filial gaditano se hicieron esperar un cuarto de hora con la firma de Víctor Morillo, pero se encontró con una buena respuesta de Víctor Aznar, primero para detener el disparo del extremo aurinegro y después para repeler el centro desde línea de fondo del mismo jugador buscando algún rematador. Un par de saques de esquina por parte lepera pudieron llevar peligro sobre la puerta del Cádiz B, pero los disparos de Adrián Ruiz y Charaf se encontraron con la nutrida defensa rival interponiéndose entre el balón y la portería.

La ocasión más clara para el San Roque hasta ese momento llegó a la media hora de juego tras una gran jugada de Nané por banda derecha que acabó con centro al punto de penalti para el remate de Chuma que se encontró con una gran parada de Víctor Aznar cuando casi se cantaba el gol en las gradas del Ciudad de Lepe.

Fue a partir de ese momento cuando el Cádiz B comenzó a disponer algo más de la posesión de balón, pero sin inquietar en exceso la portería de David Robador que solo tuvo que intervenir en el minuto 34 para detener con seguridad un disparo de Jorquera desde fuera del área.

Fueron solo unos minutos de tregua en los que el San Roque pareció resguardarse para recuperar fuerzas, porque pasados esos instantes volvió a buscar el área rival volcando ahora el juego sobre la banda izquierda con Víctor Morillo y Fran Ávila, aunque seguía faltando el acierto en el último pase. Solo un par de disparos de Chuma sin mayores consecuencias se pueden catalogar como opciones de peligro en el tramo final de la primera mitad.

A la vuelta de vestuarios siguió la iniciativa en poder del San Roque, aunque el primer remate sobre cualquiera de las dos porterías le correspondió ahora al Cádiz B con disparo de Jinjolava llegando desde atrás que se fue al lateral de la red de la portería de David Robador.

La entrada de Camacho a poco de comenzar este segundo periodo por Gerard Vergé, que fue perdiendo protagonismo con el paso de los minutos, reactivó el ataque aurinegro. Una buena jugada llevada por el centrocampista lepero acabó con el balón dentro del área gaditana para el remate de Nané que se encontró con el brazo del central visitante Momo. Penalti y expulsión. El propio Nané fue el encargado de intentar transformarlo, pero se topó con una gran parada de Víctor Aznar para evitar el primer gol del San Roque.

Ahora al equipo de Antonio Fernández le tocaba olvidarse del fallo y armarse de paciencia ante un Cádiz B, que si ya estaba agazapado atrás sin tener mucha presencia en ataque, ahora con un jugador menos se iba a encerrar todavía más. El único que consiguió superar la línea defensiva visitante fue Nané en dos ocasiones, aunque sin afinar el último pase.

Los últimos diez minutos de partido sí vieron a un San Roque que se fue con todo a por la victoria, pero estaba claro que hoy no era su día. Y si no, que se lo digan a Chuma que entre el 83 y el 85 vio como dos remates suyos se estrellaban contra los palos de la portería de Víctor Aznar. Y cuando no eran los palos, era el portero el que evitaba el gol con una gran parada a un duro disparo de Becken.

Ficha técnica

San Roque de Lepe: David Robador; Becken, Alex Carmona (Cascajo, 85’), Antonio López, Fran Ávila; Adrián Ruiz; Nané, Charaf, Gerard Vergé (Camacho, 52’), Víctor Morillo (Tiago Cunha, 75’); Chuma.

Cádiz B: Víctor Aznar; Chapela, Ousmane Traoré, Curro, Momo, Genar (Jinjolava, 46’); Bastida (Berenger, 72’), Algarra, Jorquera (Diarra, 54’); Kensly (Álvaro, 54’), Luka Cveticanin (Jota, 72’).

Árbitro: Delfa Ramos, del comité extremeño, auxiliado por Sanz Texeira y Arias Silva. Expulsó con roja directa a Momo en el Cádiz B (56’). Además, mostró tarjeta amarilla a Fran Ávila por parte local, y por parte visitante a Ousmane Traoré.

Incidencias: Partido de la 18ª jornada en el grupo 4 de Segunda División RFEF disputado en el estadio Ciudad de Lepe con la presencia de casi un millar de espectadores.