Salmerón: "La mejor prima que puede tener alguien la tiene el Recre"

José María Salmerón espera ponerle el domingo la guinda a la sensacional liga del Recreativo de Huelva, para lo que necesita al menos un punto ante el Villanovense para terminar como líder. La semana de trabajo ha discurrido con normalidad y toda la plantilla está a disposición del técnico para este último encuentro liguero.

“Obviamente sabemos lo que nos jugamos. Esta jornada sí es el partido más importante de la liga porque es el último y es decisivo para ser campeón. Luego vendrán otros que serán más importantes. Hemos remado demasiado, hemos apretado mucho para llegar donde queríamos, que es depender de nosotros. Será un partido complicado, quien crea que va a ser fácil está muy equivocado. Pese a que el Villanovense está descendido ha empatado en sitios difíciles y es un buen equipo. Habrá mucha gente que piense que todo está hecho, pero es todo lo contrario; tenemos muchas situaciones de algo que parece que va a ocurrir y al final no ocurre. Hemos de ser muy precavidos, tomarnos el partido con mucha atención y buscar la victoria, defendiendo bien y atacando bien. Ojalá sea una fiesta para Huelva y que la afición se divierta. Quedar primero es muy importante y lo tenemos en la mano”, manifiesta el técnico albiazul.

La temporada está siendo tan bonita que quizás da un poco de pena que esté ya acabando. “Sí, pero también hemos sufrido mucho. A cada uno de la plantilla le doy un 10 por su trabajo, implicación, dedicación…. Ya nos estamos jugando lo decisivo y lo que al final va a quedar, y ojalá podamos conseguirlo. Tenemos ganas de que la temporada termine y que termine bien, por tanta gente que tenemos detrás que está deseosa de que este equipo vuelva a la Liga de Fútbol Profesional y esté donde se merece”.

Respecto a los problemas que tiene que superar esta última jornada Salmerón destaca que “no creo que tengamos ansiedad. Tenemos enfrente un equipo que pondrá las cosas difíciles y debemos que tener claridad y tomar buenas decisiones. Lo psicológico es un plano importante y estamos preparados para asumirlo, en ese sentido no hay problemas. Hay que saber defender el balón parado, parar las transiciones y ser un equipo equilibrado como hemos sido todo el año, y pasar un día feliz con toda la afición”.

Objetivamente el Recreativo lo tiene todo a favor ante el Villanovense: depende de si mismo, le vale un empate, el Colombino estará lleno y el rival llega muy tocado anímicamente tras descender la pasada jornada: “Sí, pero en el fútbol hay muchos casos en los que se ha dado la vuelta a la situación y hasta que no esté todo hecho… Ya estamos donde queríamos, pero eso no significa que vaya a ser fácil; vamos a sufrir pero ojalá tengamos un final feliz. Hay que tomarse el partido como merece”.

Dado que la temporada ha sido exigente, ¿piensa Salmerón dosificar jugadores en esta última jornada? “Puedo hacer algún cambio, pero no dosificar por creer que van a estar mejor en uno o dos partidos. El equipo está bien, trabajamos en el plano físico/técnico/táctico para el día a día dentro de una planificación, pero no pretendemos estar hoy mejor que mañana, sino que queremos estar siempre en un estado máximo en todos los aspectos. Habrá que mirar algunas cosas como es el tema de sanciones; pero por lo demás me todo el partido como si fuese la gran final”. Al respecto, señalar que Llorente y Víctor están apercibidos de sanción. “He hablado algo entre líneas. Estamos pensando si jugarán o no; no tomo la decisión hasta horas antes del partido; prefiero dedicarme al trabajo diario y luego ir viendo las situaciones que pueda tener. Ahora no sé quién va a jugar; me lo tendré que plantear”.

No es lo mismo perseguir al líder que ser líder y que te persigan los demás. Ya sólo queda un último esfuerzo. “Ya he dicho que estamos donde queremos, pero nos queda un partido y hay que ir a ganar y no tener sorpresas, porque las hay en el fútbol. Hay que ser precavidos y humildes, no podemos pensar que está todo hecho”, recalca el entrenador del Decano.

¿Ha tenido que frenar la euforia en la plantilla tras una racha de 22 partidos sin perder y tras conseguir el liderado? “No, obviamente hemos hablado, pero por fortuna tengo una plantilla bastante inteligente y con mucha hambre, y en ese sentido vamos a salir a morder desde el primer minuto y a meterle intensidad al juego. El primer puesto nos da una doble oportunidad para lograr el ascenso, te da unas situaciones que quedando segundo, tercero o cuarto no las tienes”.

A finales de temporada siempre se habla de maletines y posibles primas. “No me preocupa si el Villanovense está primado; la mejor prima que puede tener alguien la tiene el Recre, no me pongo a pensar en eso; será un partido complicado y partiendo de ahí me da igual lo que tenga o no tenga (el rival). La mayor recompensa la tenemos nosotros y no nos pueden parar”.

Ahora en teoría es más complicado que haya primas, hay más controles. “Es más complicado en todos los sentidos; por ganar me parece hasta correcto (que haya prima); sé que no está bien, pero primas se dan por ganar en cualquier club. Hay casos que se han dado, se han sabido y está más perseguido, pero no estoy inmerso en una situación de esas”, añade Salmerón.

Moral y anímicamente sería importante mantener la racha de partidos sin perder. “Al final las rachas están para romperse; en Murcia llevábamos una racha espectacular y perdimos los últimos partidos porque el equipo llevaba una presión tan grande de todo el año intentando meterse en liguilla porque además partimos de muy abajo, y cuando nos metimos tres o cuatro jornadas antes el equipo tomó aire y no le fue bien en los últimos encuentros, pero eso no significa que vaya a suceder. Yo lo que quiero es ganar siempre, no miro las rachas, miro el presente y ese es el Villanovense, que me da el primer puesto y la oportunidad de ascender en dos partidos. Luego pensaré en cómo ganar la eliminatoria por el ascenso”.

El hecho de que al Recreativo le valga el empate podría modificar el planteamiento del encuentro. “La lectura del partido se puede modificar porque hay muchos aspectos que intervienen. La primera idea es ganar; sería un error salir desde el principio a empatar”.

Habrá prácticamente un lleno en el Nuevo Colombino, lo que es una motivación extra. “Ver el campo lleno, con la afición vibrando, es lo que quiere cualquier entrenador y cualquier jugador, todo eso será positivo, y será una buena piedra de toque para el 'play off'. No sólo queremos ver el estadio repleto, sino darle a la afición esa alegría que todos queremos”.