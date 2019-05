Se hace realidad el sueño de Salmerón (0-2)

Tenía un deseo Salmerón, llegar líder a la última jornada. Era un sueño con fundamento y que se ha hecho realidad gracias a toda una lección de regularidad, de conocimiento de la categoría, de orden táctico... De tantas y tantas virtudes que han llevado al Decano a estar 21 partidos sin perder (15 victorias y 6 empates) y a ascender a la primera plaza y necesitar un único punto ante el Villanovense para jugar la eliminatoria de campeones. No fue un partido fácil, por mucho que el marcador haya pensar en lo contrario.

Salmerón volvió a darle una nueva rotación a su alineación. Lo más sorprendente fue la ausencia de Caye del once inicial, pero el técnico almeriense ha demostrado en infinidad de ocasiones en lo que va de campaña que sabe de sobra lo que tiene entre manos. El ex del Murcia también dejó en el banquillo a Diego Jiménez y a Borja Díaz. El resultado de todo ello fue un 5-4-1, con Pina y Andrade como carrileros y con Iago Díaz y Ródenas escudando a Carlos Fernández.

El choque comenzó con el Recreativo Granada apretando alto al Recre y buscando tener posesiones largas para poder poner en complicaciones a Marc Martínez. De hecho, tardó poco el cuadro local en acercarse con peligro a la meta de Marc Martínez. Un cambio de orientación de Neva terminó en el perfil diestro del ataque de los nazaríes, pero el disparo de Jean Carlos se fue muy por encima de la portería albiazul. El Decano se estiraba poco, pero cuando lo hacía con peligro. Encontró el cuadro de Salmerón una vía de acceso al arco de Lejárraga por la banda izquierda. La primera ocasión para los albiazules fue para Iago Díaz, que logró volear con la zurda para mandar el cuero a las manos del portero granadinista.

Poco a poco se fue sacudiendo el Recre la presión de los locales y fue sintiéndose cada vez más a gusto, en su salsa. El Recreativo Granada se empeñó en buscar el área del Recre con centros laterales, pero ahí los tres centrales del Decano tenían su territorio bien marcado. La efervescencia de los nazaríes posibilitó que el combinado de Salmerón llegase cada vez con más efectivos a la zona de tres cuartos local. En una subida de Pablo Andrade llegó un córner que Iago Díaz colocó en el punto de penalti y que Tropi cabeceó en plancha y con potencia al fondo de las mallas. Era el mejor regalo posible de cumpleaños para el valenciano.

El gol destrozó el guión del choque. El Recre con el marcador a favor es tan fiable como un reloj suizo. Los albiazules defendían mejor que las ballestas de las Islas del Hierro y encima encontraba espacios para poder hacer más daño a los canteranos granadinistas. Iago Díaz, que terminó volcado en banda izquierda, terminó finalizando todas las acometidas recreativistas, rozando el segundo antes del descanso.

El Recre no avisó y en su primera acción a favor a balón parado se puso por delante

La segunda mitad devolvió a un Recreativo Granada con mucho ímpetu en busca del empate, pero los rojiblancos se toparon con la unidad aérea albiazul, que anulaba cualquier centro local a las inmediaciones del área de Marc Martínez, que también se mostró seguro cuando le tocó intervenir. El Recreativo Granada dio otro paso adelante a la hora de partido para jugar en los 40 metros más cercanos a la portería del Decano. Eso significaba que el Recre con dos pases y un buen desmarque podía destrozar el entramado defensivo local. Salmerón así lo entendió y refrescó su ataque con las entradas de Quiles y Borja Díaz.

Sin embargo, el Recre sufrió de lo lindo, no encontró las conexiones necesarias para poder meterle el miedo en el cuerpo a los canteranos rojiblancos, pero no impidió eso que el Decano mostrase la solidez que ha sido la piedra angular de su inmaculada racha. Con el Recreativo Granada volcado y creyendo hasta el final en el empate comenzaron a producirse los goles en otros estadios que elevaban al Recre al liderato. Como no había manera de hilvanar dos o tres pases para transitar, volvió a aparecer Tropi. El valenciano agarró el cuero y empezó a conducir, escorándose a banda derecha, allí vio la llegada de Quiles al que asistió. El onubense dribló a Lejárraga y empujó a puerta vacía. Fue el final de una fiesta a la que le queda la última función, la del choque ante el Villanovense, en la que valdrá un punto para certificar el campeonato del Grupo IV.

Ficha técnica:

Recreativo Granada: Lejárraga; Garrido (Ontiveros, 62'), Neva (Morillo, 75'), Héctor, Fran Serrano, Isi (Yael, 75'), Juancho, Andrés García, Rubén Sánchez, Nacho Buil y Jean Carlos.

Recreativo: Marc Martínez; Pina (Diego Jiménez, 75'), Pablo Andrade, Israel Puerto, Iván González, Jesús Valentín; Tropi, Llorente, Iago Díaz (Borja Díaz, 64'), Ródenas y Carlos Fernández (Quiles, 56').

Goles: 0-1 (19') Tropi. 0-2 (95') Quiles.

Árbitro: Caparrós Hernández (C. Valenciano). Amonestó a los locales Nacho Buil, Fran Serrano, Héctor y Andrés García y a los visitantes Iago Díaz, Iván González, Jesús Valentín y Tropi.

Incidencias: Unas 400 personas en la Ciudad Deportiva del Granada, con 200 recreativistas.